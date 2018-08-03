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Doğu Türkistanlı çocuk, gölette boğuldu

YAŞAM HABERLERİ  | 03.08.2018 17:46 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, Doğu Türkistanlı Abbdulkuddus Abdullah (11), serinlemek amacıyla girdiği Denizli Göleti'nde boğuldu.

Doğu Türkistanlı çocuk, gölette boğuldu

Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU/GEBZE (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, Doğu Türkistanlı Abbdulkuddus Abdullah (11), serinlemek amacıyla girdiği Denizli Göleti'nde boğuldu.
Olay, öğle saatlerinde, Denizli köyünde bulunan Denizli Göleti'nde meydana geldi. İstanbul'un Pendik ilçesinde yaşayan Doğu Türkistanlı Abbdulkuddus Abdullah, babası Ali Abdullah ve yakınlarıyla beraber piknik yapmak için gölet kenarına geldi. Serinlemek için gölete giren Abbdulkuddus Abdullah, suyun bir anda derinleşmesiyle gözden kayboldu. Yakınlarının haber vermesiyle olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, Abdullah için suda arama- kurtarma çalışması başlattı. İtfaiyeye bağlı balık adamların yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucu Abdullah'ın cansız bedenine ulaşıldı. Sudan çıkarılan Abdulkuddus Abdullah'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Mutlukent Mezarlıklar Müdürlüğü'nün morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Doğu Türkistanlı çocuk, gölette boğulduDoğu Türkistanlı çocuk, gölette boğulduDoğu Türkistanlı çocuk, gölette boğulduDoğu Türkistanlı çocuk, gölette boğuldu

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