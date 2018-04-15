HABER

Doğubayazıt’ta 8 terörist etkisiz hale getirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 15.04.2018 16:23 | Son Güncelleme

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesi kırsalında 2 askerin şehit olduğu Yakacık Mezrası Ağrı Dağı bölgesinde sürdürülen hava destekli operasyonda PKK’lı 8 terörist etkisiz hale getirildi.Dün çıkan sıcak temasta Uzman Çavuş Ahmet Baş ve Uzman Çavuş Hamza Dursun Pampal’ın şehit düştüğü Yakacık Mezrası Ağrı Dağı bölgesinde hava destekli operasyonda PKK’lı 8 terörist öldürülerek etkisiz hale getirildi.

Doğubayazıt’ta 8 terörist etkisiz hale getirildi

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesi kırsalında 2 askerin şehit olduğu Yakacık Mezrası Ağrı Dağı bölgesinde sürdürülen hava destekli operasyonda PKK’lı 8 terörist etkisiz hale getirildi.
Dün çıkan sıcak temasta Uzman Çavuş Ahmet Baş ve Uzman Çavuş Hamza Dursun Pampal’ın şehit düştüğü Yakacık Mezrası Ağrı Dağı bölgesinde hava destekli operasyonda PKK’lı 8 terörist öldürülerek etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ”Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesi Yakacık Mezrası Ağrı Dağı bölgesinde Ağrı İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca ve hava destekli gerçekleştirilen operasyonda 8 terörist etkisiz hale getirilmiştir" denildi.
Etkisiz hale getirilen teröristler ile birlikte 8 adet Kaleşnikof tüfek ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

İYİ Parti'ye bomba transfer!İYİ Parti'ye bomba transfer!
Doçentlik Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlandıDoçentlik Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlandı
Abdullah Gül: Devleti yönetenlerin tedbir alması gerekir!Abdullah Gül: Devleti yönetenlerin tedbir alması gerekir!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son seçim anketinde çarpıcı sonuç! AK Parti'nin oy oranı dikkat çekti

Son seçim anketinde çarpıcı sonuç! AK Parti'nin oy oranı dikkat çekti

Aslı Enver gitti, Murat Boz Amerika'ya uçtu

Aslı Enver gitti, Murat Boz Amerika'ya uçtu

Dilek Güngör yazdı: Cumhurbaşkanı’na suikast soruşturmasına ne oldu?

Dilek Güngör yazdı: Cumhurbaşkanı’na suikast soruşturmasına ne oldu?

İran Askeri Üssü’nde şiddetli patlama: Çok sayıda İranlı subay hayatını kaybetti

İran Askeri Üssü’nde şiddetli patlama: Çok sayıda İranlı subay hayatını kaybetti

Kurtlar Vadisi'nin Abuzer Kömürcü'sü bakın şimdilerde ne yapıyor

Kurtlar Vadisi'nin Abuzer Kömürcü'sü bakın şimdilerde ne yapıyor

Suriye ile ilgili son dakika gelişmesi! ABD Fransa ve İngiltere'den yeni hamle

Suriye ile ilgili son dakika gelişmesi! ABD Fransa ve İngiltere'den yeni hamle

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Taksim'de korku dolu anlar!

Taksim'de korku dolu anlar!

Kars'ın son Estonyalısı

Kars'ın son Estonyalısı

Kartal'da düğün konvoyunda kaza:1 ölü 1 yaralı

Kartal'da düğün konvoyunda kaza:1 ölü 1 yaralı

Fuhuş yaparken yakalandı! Polisi görünce 2'inci kattan atladı

Fuhuş yaparken yakalandı! Polisi görünce 2'inci kattan atladı

Film gibi olay! Gerçeği 47 yıl sonra öğrendi

Film gibi olay! Gerçeği 47 yıl sonra öğrendi

Sakarya’daki istismar skandalında zihinsel engelli kızın ailesinden kan donduran ifade

Sakarya’daki istismar skandalında zihinsel engelli kızın ailesinden kan donduran ifade

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.