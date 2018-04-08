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Doğubayazıt’ta askeri araç devrildi: 9 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.04.2018 23:01 | Son Güncelleme

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde jandarma özel harekat timini taşıyan zırhlı aracın devrilmesi sonucu 9 asker yaralandı.Edinilen bilgiye göre, bugün akşam saatlerinde Türkiye-İran sınırında yer alan Kozluk Karakolu yakınlarında meydana gelen trafik kazasında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma özel harekat timini taşıyan askeri zırhlı araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yoldan çıkarak devrildi.

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde jandarma özel harekat timini taşıyan zırhlı aracın devrilmesi sonucu 9 asker yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, bugün akşam saatlerinde Türkiye-İran sınırında yer alan Kozluk Karakolu yakınlarında meydana gelen trafik kazasında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma özel harekat timini taşıyan askeri zırhlı araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yoldan çıkarak devrildi. Kazada araçta bulunan 9 asker hafif şekilde yaralandı.
Yaralı askerler kaza mahaline sevk edilen ambulanslarla ilçe hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

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