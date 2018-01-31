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Doğubayazıt'ta çatışma: 1 şehit, 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ | 31.01.2018 18:30 | Son Güncelleme

AĞRI, (DHA)- AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesindeki Şehit Piyade Er Haşim Türkoğlu Karakolu'nda görevli askerler, sınır devreyesi yaparken bir grup PKK'lı terörist ile karşılaştı. Çıkan çatışmada bir er şehit olurken, bir uzman çavuş yaralandı.

Gürbulak Sınır Kapısı yakınlarındaki Şehit Piyade Er Haşim Türkoğlu Karakolu'nda görevli güvenlik güçleri, bugün öğlen saatlerinde örülen sınır duvarı çevresinde devriye görevini sürdürürken bir grup PKK'lı terörist ile sıcak temas sağlandı. Çıkan çatışmada bir er ile bir uzman çavuş ağır yaralandı. Yaralı askerler ambulanslarla Doğubayazıt ilçesindeki Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı er burada yapılan tüm müdahalelere müdahalelere rağmen şehit oldu. Yaralı uzman çavuş ise askeri helikopterle Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Çatışmanın ardından kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgede operasyon başlatıldı.

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