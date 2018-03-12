Doğubayazıt'ta çatışma: 1 şehit; 3 terörist öldürüldü

AĞRI, (DHA)- AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 1 uzman çavuş şehit oldu; 3 terörist öldürüldü.
Doğubayazıt ilçesindeki Ağrı Dağı eteklerindeki Güngören köyü kırsalında, PKK'lı teröristlerle sıcak temas sağlandı. Güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada 1 uzman çavuş ağır yaralandı. Yaralı uzman çavuş bölgeye gelen ambulansla Doğubayazıt Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Uzman çavuş, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Çatışmada 3 terörist öldürüldü. Çatışmanın ardından bölgeye çok sayıda zırhlı birlik sevk edildi. Bölgedeki operasyonun devam ettiği belirtildi.
Erdoğan'ın mektubu 23 milyon eve gönderilecek
Türkiye'den Almanya'ya nota! Canlı yayında açıkladı
ABD'den yeni hamle! 'Harekete geçme zamanı geldi'
TBMM'de sinirler gerildi! Kaya'nın sözleri tepki çekti, mikrofonu kapatıldı
Bursa'da 'gondol' devrildi!
Tansiyonu yükseltecek hamle! Türkiye sınırında...
Kocaeli'de öfkeli şahıs dehşeti! Parkta görüntülerini çektiği çocuklara saldırdı
Babanın yüreği karara dayanmadı!
Tarihe tanıklık edin! İşte siyah-beyaz İstanbul
Fenomen hemşire dünyanın dilinde! Öyle pozlar yayınladı ki...
Instagram'da büyük değişiklik: Bugün girenler şaşkın!
Nokia'dan yeni bir bomba geliyor!
Okuyucu Yorumları 0 yorum