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Doğubayazıt’ta çıkan yangında bir ev küle döndü

YAŞAM HABERLERİ  | 08.04.2018 14:58 | Son Güncelleme

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi, itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.Edinilen bilgilere göre, Yeni Mahalle’de ikamet eden Saim Ballı’ya ait evde müstakil evde henüz nedeni bilinmeyen bir şekilde yangın çıktı.

Doğubayazıt’ta çıkan yangında bir ev küle döndü

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi, itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.
Edinilen bilgilere göre, Yeni Mahalle’de ikamet eden Saim Ballı’ya ait evde müstakil evde henüz nedeni bilinmeyen bir şekilde yangın çıktı. Çevrede bulunan komşuların yangını fark edip itfaiyeye haber vermesi ile olay yerine Doğubayazıt Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ve polis sevk edildi. Kilitli olan evin kapısını kırarak yangına müdahale eden itfaiye ekibi, yangının çevrede bulunan evlere de sıçramaması için yoğun çaba sarf ederek 1 saat süren çalışmanın ardından yangını söndürdü. Şans eseri kimsenin bulunmadığı evde olası bir facia önlendi. Yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Doğubayazıt’ta çıkan yangında bir ev küle döndü

Doğubayazıt’ta çıkan yangında bir ev küle döndü

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