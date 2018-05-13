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Doğubayazıt’ta göçük: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.05.2018 22:01 | Son Güncelleme

AĞRI’nın Doğubayazıt ilçesinde etkili olan sağanak yağışın ardından bir evin mutfak kısmında meydana gelen göçük nedeniyle anne ve oğlu yaralandı.

Doğubayazıt’ta göçük: 2 yaralı

Sedat BUDAK/DOĞUBAYAZIT (Ağrı), (DHA) - AĞRI’nın Doğubayazıt ilçesinde etkili olan sağanak yağışın ardından bir evin mutfak kısmında meydana gelen göçük nedeniyle anne ve oğlu yaralandı.
Doğubayazıt ilçe merkezinde ve köylerde etkili olan sağanak yağış ile dolu hayatı olumsuz yönde etkiledi. Yağış nedeniyle ilçeye 25 kilometre uzaklıkta bulunan Suluçam köyünde Songül Özcan’a ait müstakil evin mutfağının tavanı göçtü. Göçük sırasında oğlu İslam Özcan ile tandırda ekmek pişiren anne Songül Özcan toprak ve kalasların altında kalarak yaralandı. Yaralılar, durumu fark eden komşularının yardımıyla göçük altından kurtarıldı. Vücudunun çeşitli yerinden yaralanan anne ve oğlu olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Doğubayazıt’ta göçük: 2 yaralı

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