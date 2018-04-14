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Doğubayazıt’ta kitap dolu tır devrildi: 2 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 14.04.2018 10:01 | Son Güncelleme

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde kitap yüklü tırın devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, binlerce kitap yola saçıldı.Kaza, dün gece Doğubayazıt-Çaldıran yolu 25.

Doğubayazıt’ta kitap dolu tır devrildi: 2 ölü

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde kitap yüklü tırın devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, binlerce kitap yola saçıldı.
Kaza, dün gece Doğubayazıt-Çaldıran yolu 25. kilometresinde Somkaya köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İran vatandaşı Mikail Askar’ın kullandığı 25 D 36910 plakalı tır, havanın yağmurlu olması nedeniyle kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada, Mikail Askar ve yanında bulunan bir kişi tırda sıkışarak feci şekilde can verirken, binlerce kitap etrafa saçıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve Doğubayazıt Arama Kurtarma (DAK) ekipleri sevk edildi. Tırın ön kısmında sıkışan cesetler, itfaiye ve DAK ekipleri tarafından uzun uğraşlar sonucu çıkarıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Doğubayazıt’ta kitap dolu tır devrildi: 2 ölü

Doğubayazıt’ta kitap dolu tır devrildi: 2 ölü

Doğubayazıt’ta kitap dolu tır devrildi: 2 ölü

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