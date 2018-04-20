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Doğubayazıt’ta trafik kazası: 1’i çocuk 4 ölü, 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.04.2018 10:18 | Son Güncelleme

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1’i çocuk 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Ağrı-Iğdır karayolunun Doğubayazıt ilçesi Gültepe köyü mevkiinde gece saatlerinde Turgay Turan idaresindeki 34 VP 5908 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 06 FR 2658 plakalı kamyonet çarpıştı.Çarpışmanın etkisiyle şarampole düşen Turgay Turan yönetimindeki araçta bulunan Yavuz Turan ile 6 yaşındaki Baran Esen olay yerinde, Şefika Turan (56) ve Fatma Turan’da (62) kaldırıldıkları Doğubayazıt Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.Aynı araçtaki sürücünün yanı sıra İsmet Turan ve hamile olduğu belirtilen Gülşen Esen ise yaralandı.Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Doğubayazıt’ta trafik kazası: 1’i çocuk 4 ölü, 3 yaralı

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1’i çocuk 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ağrı-Iğdır karayolunun Doğubayazıt ilçesi Gültepe köyü mevkiinde gece saatlerinde Turgay Turan idaresindeki 34 VP 5908 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 06 FR 2658 plakalı kamyonet çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle şarampole düşen Turgay Turan yönetimindeki araçta bulunan Yavuz Turan ile 6 yaşındaki Baran Esen olay yerinde, Şefika Turan (56) ve Fatma Turan’da (62) kaldırıldıkları Doğubayazıt Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.
Aynı araçtaki sürücünün yanı sıra İsmet Turan ve hamile olduğu belirtilen Gülşen Esen ise yaralandı.
Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Doğubayazıt’ta trafik kazası: 1’i çocuk 4 ölü, 3 yaralı

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