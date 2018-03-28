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Doğum günü dönüşü feci kaza kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 28.03.2018 10:55 | Son Güncelleme

Sefaköy’de doğum günü kutlaması dönüşü 3 gencin hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Sefaköy’de doğum günü kutlaması dönüşü 3 gencin hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde kontrolden çıkan araç bariyerlere çarpıyor.
Edinilen bilgilere göre Cumartesi gecesi Ozan Börekçi (27) arkadaşları Yaman A., Ezgi Kolukısa, Çağlar Yılmaz (27) ve Deniz Ulaş Saral (27) ile birlikte Bakırköy’de doğum gününü kutladıktan sonra evlerine gitmek üzere dönüşe geçti. Sefaköy E-5’de sürücü Yaman A., direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Kazada Ozan Börekçi, Çağlar Yılmaz ve Deniz Ulaş Saral hayatını kaybetti. Alkollü olduğu tespit edilen sürücü Yaman A. ise cezaevine gönderildi.
3 gencin hayatını kaybettiği feci kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde bir anda kontrolden çıkan aracın bariyerlere çaptığı görülüyor. Aracın bariyerlere çarpmasıyla trafik bir süre duruyor. Diğer araçlardaki vatandaşlar kaza yapan gençlerin yardımına koşuyor.

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