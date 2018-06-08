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Doğum gününde denizde kaybolan liseli Atakan'ın cansız bedenine ulaşıldı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 08.06.2018 11:29 | Son Güncelleme

OKULUNDA TÖREN DÜZENLENDİ Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde doğum gününde, serinlemek için girdiği denizden Trabzon Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı dalgıç ekiplerince cansız bedeni çıkarılan lise son sınıf öğrencisi Atakan Biber (18) için öğrenim gördüğü okulunda tören düzenlendi.

Doğum gününde denizde kaybolan liseli Atakan'ın cansız bedenine ulaşıldı (2)

OKULUNDA TÖREN DÜZENLENDİ
Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde doğum gününde, serinlemek için girdiği denizden Trabzon Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı dalgıç ekiplerince cansız bedeni çıkarılan lise son sınıf öğrencisi Atakan Biber (18) için öğrenim gördüğü okulunda tören düzenlendi.
Tonya Anadolu Lisesi salonunda yapılan törende konuşan okul müdürü İbrahim İnan Kalyoncu, üzüntülerinin büyük olduğunu belirterek, "Bugün okulun son günü, sizlere neşe ile karnelerinizi verecektik. Atakan öğrencimizi de mezun edip hayata göndermek isterdik. Ama Atakan bize büyük bir sürpriz yaptı, aramızdan ayrıldı. Kendisini cennete uğurladık. Üzüntümüz büyük" dedi.
Tonya Kaymakamı Bayram Yıldız da ilçe olarak üzüntü içerisinde olduklarını ifade ederek Biber ailesine sabırlar diledi.
SINIFINDA HÜZÜN
Üniversite hayali kuran Biber için düzenlenen anma töreninin ardından 12-B sınıfındaki sırasına arkadaşlarınca fotoğrafı ve karnesi konuldu. Biber’in sırasına çiçek de bırakan sınıf arkadaşları, gözyaşı dökerek karne günü arifesinde çok büyük bir üzüntü yaşadıklarını söyledi.
BİZE HAYATININ SÜRPRİZİNİ YAPTIN
Atakan Biber'i, 2017-2018 eğitim öğretim yılını tamamlayıp alacağı mezuniyet karnesinde ders notlarının başarılı olduğu görüldü. Biber’in karnesinin 'Öğretmenin öğrenci hakkında görüşü' bölümünde öğretmeni Samet Keskin tarafından 'Atakan seni unutmayacağız. Bize hayatının sürprizini yaptın. Mekanın cennet olsun' şeklinde yazdığı dikkat çekti.
Öte yandan kaybolduğu denizde cansız bedeni bulunan Biber ilçede düzenlenecek olan cenaze töreninin ardından toprağa verilecek.

FOTOĞRAFLI

Doğum gününde denizde kaybolan liseli Atakan'ın cansız bedenine ulaşıldı (2)Doğum gününde denizde kaybolan liseli Atakan'ın cansız bedenine ulaşıldı (2)Doğum gününde denizde kaybolan liseli Atakan'ın cansız bedenine ulaşıldı (2)Doğum gününde denizde kaybolan liseli Atakan'ın cansız bedenine ulaşıldı (2)

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