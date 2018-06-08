Doğum gününde denizde kaybolan liseli Atakan’ın cansız bedenine ulaşıldı-3

İnan KALYONCU/VAKFIKEBİR (Trabzon), (DHA)- TRABZON'un Vakfıkebir ilçesinde doğum gününde, serinlemek için girdiği denizde kaybolan lise son sınıf öğrencisi Atakan Biber’in (18) cesedi bulundu. Olay, dün öğle saatlerinde Vakfıkebir ilçesi sahilinde meydana geldi. Tonya Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi Atakan Biber, arkadaşları ile doğum günü kutlaması yapmak için gittiği sahilde, serinlemek için denize girdi. Biber, bir süre sonra çırpınmaya başladı, ardından da gözden kayboldu. Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yardım istedi. Bölgeye gelen dalgıç ekipleri, Atakan Biber için arama çalışması başlattı. Sahil Güvenlik Komutanlığı’na ait helikopterle havadan, teknelerle ise denizden, yüzey tarandı. Kıyıda toplanan vatandaşlar ise çalışmaları takip etti. Bugün saat 08.00 sıralarında Rize’den gelen Deniz Polisi Su Altı Timi dalgıçları, Atakan Biber'in cesedine ulaştı. Sudan çıkarılan Biber’in cesedi, yapılan incelemenin ardından Vakfıkebir Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Üniversite hayali kuran Biber için okulunda anma ve karne töreni yapılacak.
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