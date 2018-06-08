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Doğum gününde denizde kaybolan liseli Atakan'ın cansız bedenine ulaşıldı (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 08.06.2018 18:09 | Son Güncelleme

TOPRAĞA VERİLDİ Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde doğum gününde, serinlemek için girdiği denizden Trabzon Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı dalgıç ekiplerince cansız bedeni çıkarılan lise son sınıf öğrencisi Atakan Biber (18) için Tonya ilçesinde cenaze töreni düzenlendi.

Doğum gününde denizde kaybolan liseli Atakan'ın cansız bedenine ulaşıldı (3)

TOPRAĞA VERİLDİ
Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde doğum gününde, serinlemek için girdiği denizden Trabzon Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı dalgıç ekiplerince cansız bedeni çıkarılan lise son sınıf öğrencisi Atakan Biber (18) için Tonya ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Büyükmahalle Camii avlusundaki törene Trabzon Valisi Yücel Yavuz, AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, Alay Komutanı Albay Halil Şen ile çok sayıda kişi katıldı. Tonya Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi Biber, kılınan cenaze namazının ardından Büyükmahalle'deki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Doğum gününde denizde kaybolan liseli Atakan'ın cansız bedenine ulaşıldı (3)Doğum gününde denizde kaybolan liseli Atakan'ın cansız bedenine ulaşıldı (3)

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