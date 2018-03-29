HABER

Doğum gününde trafik kazasında öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 29.03.2018 09:20 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, TIR ile çarpışan otomobilin sürücüsü İbrahim Erkan Ateş (40), doğum gününde yaşamını yitirdi.

Doğum gününde trafik kazasında öldü

Ramazan TUNCER/NURDAĞI (Gaziantep), (DHA) - GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, TIR ile çarpışan otomobilin sürücüsü İbrahim Erkan Ateş (40), doğum gününde yaşamını yitirdi.
Kaza, dün gece, Nurdağı- Bahçe yolunun Kızlaç mevkisinde meydana geldi. İbrahim Erkan Ateş yönetimindeki 27 GA 245 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, karşı yönde gelen ve sürücüsünün ismiyle plakası öğrenilemeyen TIR'la çarpıştı. Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri, otomobil sürücüsü Ateş'in öldüğünü belirledi. Ateş'in cenazesi, araçtan çıkarılarak, Bahçe Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Sanat ve Mesleki Eğitim Kursu'nda sözleşmeli memur olarak görev yapan İbrahim Erkan Ateş'in dün doğum günü olduğu belirtildi.
TIR şoförü, gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Doğum gününde trafik kazasında öldüDoğum gününde trafik kazasında öldüDoğum gününde trafik kazasında öldüDoğum gününde trafik kazasında öldü

5 bin kişiyi 'kredi vaadiyle' dolandırdılar5 bin kişiyi 'kredi vaadiyle' dolandırdılar
İnternette paylaşan paylaşana! BTK devreye giriyorİnternette paylaşan paylaşana! BTK devreye giriyor
Trump'tan Türkiye mesajı: Suriye konusunda...Trump'tan Türkiye mesajı: Suriye konusunda...
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Caner Toygar intihar girişiminde bulundu!

Caner Toygar intihar girişiminde bulundu!

Kaynana-damat yasak aşkı sonrası tartışma büyüyor: Kaynana fetvacısı!

Kaynana-damat yasak aşkı sonrası tartışma büyüyor: Kaynana fetvacısı!

Ankara'yı hareketlendiren ittifak iddiası: Siyasette 9 şiddetinde bir depreme yol açacak!

Ankara'yı hareketlendiren ittifak iddiası: Siyasette 9 şiddetinde bir depreme yol açacak!

Kaynana-damat ilişkisinde şok görüntüler ortaya çıktı

Kaynana-damat ilişkisinde şok görüntüler ortaya çıktı

Survivor 2018 34. bölüm fragmanı! 'Kimse parazit gibi yaşayıp şampiyon olamaz'

Survivor 2018 34. bölüm fragmanı! 'Kimse parazit gibi yaşayıp şampiyon olamaz'

Kan donduran görüntüler! 22 insanı yemişti...

Kan donduran görüntüler! 22 insanı yemişti...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Lokantacının, öğrencilerin notuna verdiği yanıt sosyal medyayı salladı

Lokantacının, öğrencilerin notuna verdiği yanıt sosyal medyayı salladı

Ana kucağında ölüm! Hava yastığı boynunu kırdı

Ana kucağında ölüm! Hava yastığı boynunu kırdı

Muğla Gümüşlük Koyu'ndan 506 kilo atık toplandı

Muğla Gümüşlük Koyu'ndan 506 kilo atık toplandı

Kayınpeder pompalı tüfekle dehşet saçtı!

Kayınpeder pompalı tüfekle dehşet saçtı!

Siber suçlar yakaladı! Kadın ve kız çocuklarının gizlice fotoğrafını çekmiş!

Siber suçlar yakaladı! Kadın ve kız çocuklarının gizlice fotoğrafını çekmiş!

Siber suçlar yakaladı!

Siber suçlar yakaladı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.