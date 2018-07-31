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'Doğum yapan kadın, hemşireler tarafından tokatlandı' iddiası

YAŞAM HABERLERİ  | 31.07.2018 16:22 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'da, artan sancılarıyla hastanenin doğumhanesine alınan E.E.'ye (28), ağrıdan çığlık attığı gerekçesiyle doğum öncesinde ve sırasında hemşireler tarafından tokat atılıp, hakaret edildiği öne sürüldü.

Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA) - DİYARBAKIR'da, artan sancılarıyla hastanenin doğumhanesine alınan E.E.'ye (28), ağrıdan çığlık attığı gerekçesiyle doğum öncesinde ve sırasında hemşireler tarafından tokat atılıp, hakaret edildiği öne sürüldü. Genç kadının ailesi, darp raporuyla İl Sağlık Müdürlüğü, Diyarbakır Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Başhekimliği ve emniyete başvurdu. İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, olayla ilgili araştırma başlatıldığını belirtirken, hastane yetkilileri ise darp iddiasını reddetti. Bismil ilçesinde yaşayan hamile E.E., geçen pazar günü gece saatlerinde, doğum sancıları başlayınca Bismil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. E.E., sağlık durumu kritik olduğu gerekçesiyle ambulansla Diyarbakır Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’ne sevk edildi. Burada doğum sancıları artan E.E., doğumhaneye alınarak, doğum süreci başlatıldı. Doğumhaneye giren E.E.'ye, iddiaya göre, ağrıdan çığlık attığı gerekçesiyle hemşireler, doğum öncesinde ve sırasında tokat atıp, hakaret etti. Doğum sonrası kızı E.E.'nin ağladığını gören Sedat Cantürk, olayı öğrenince darp raporu aldırdı. Genç kadının ailesi darp raporuyla İl Sağlık Müdürlüğü, Diyarbakır Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Başhekimliği ve emniyete başvurdu. 'ŞİDDET VE HAKARETTE BULUNUYOR, TOKATLIYORLAR' Kızına şiddet uygulandığını savunan Sedat Cantürk, "Sabaha doğru sancıları şiddetlenince onu doğumhaneye alıp, masaya bırakıyorlar. Görevli hemşireler, şiddet ve hakarette bulunuyor sonra tokatlıyorlar. Doğum yapmadan önce bunlar oluyor. Doğumdan sonra da yine hakaret ediyorlar. Kızımızı sağlık niyetine doğum hastanesine götürüyorsak oradaki sağlık memurlarından rica ediyorum, lütfen ilgilensinler. Hakaret ve şiddete maruz bırakmayın. Görevin o senin, maaşını alıyorsun. Doğum esnasında kadının psikolojisi de bozulabilir. Olayın ardından karakola şikayette bulundum. İfadesini aldıktan sonra devlet hastanesinde rapor aldık. Buradaki görevli olan 2 hemşire için yetkililer, elinden geleni yapsın. Bunlar derslerini almalıdır" diye konuştu. Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, olayın bütün yönleriyle araştırıldığını ve o gece görevli sağlık personelinin ifadelerine başvurulduğunu söyledi. Hastane yetkilileri ise darp iddiasını reddederek, şiddet ve kötü muamelenin söz konusu olmadığını, doğum sırasında bebeğin gelmesiyle birlikte anneye sadece sesli uyarılar yapıldığını kaydetti.

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