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Doğumdan 3 saat sonra bebeğini emzirirken öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 11.07.2018 10:01 | Son Güncelleme

BURSA'da, sezaryenle doğum yaptıktan 3 saat sonra, kucağına aldığı bebeğini ilk kez emzirirken rahatsızlanan Meryem Kaplan (26), yaşamını yitirdi.

Doğumdan 3 saat sonra bebeğini emzirirken öldü

Mehmet İNAN- Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA'da, sezaryenle doğum yaptıktan 3 saat sonra, kucağına aldığı bebeğini ilk kez emzirirken rahatsızlanan Meryem Kaplan (26), yaşamını yitirdi.
Merkez Nilüfer ilçesi Çaylı köyünde oturan Meryem Kaplan, önceki gün doğum sancıları tutunca ailesi tarafından Zübeyde Hanım Doğumevi'ne getirildi. 7 yıllık evli olan Meryem Kaplan, ilk doğumunda olduğu gibi, yine sezaryenle ikinci erkek çocuğunu dünyaya getirdi. Kaplan ameliyattan 3 saat sonra kucağına aldığı bebeğini emzirirken aniden fenalaştı. Hemen müdahale edilen Meryem Kaplan, tüm müdahalelerde karşın kurtarılamadı. Böbrek rahatsızlığı öne sürülen Meryem Kaplan'ın cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Otopsinin ardından ailesine teslim edilen Meryem Kaplan'ın cenazesi, Çaylı köyüne götürülerek, gözyaşları arasında toprağa verildi.
Kaplan ailesini yasa boğan ölümle ilgili soruşturmaya başlandı.

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Doğumdan 3 saat sonra bebeğini emzirirken öldüDoğumdan 3 saat sonra bebeğini emzirirken öldüDoğumdan 3 saat sonra bebeğini emzirirken öldüDoğumdan 3 saat sonra bebeğini emzirirken öldü

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