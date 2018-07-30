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Doğumdan sonra bebeğini öldüren anne tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.07.2018 17:02 | Son Güncelleme

ANKARA'da 8 yl önce, erken doğumla dünyaya getirdiği bebeğini balkondan atarak öldürdüğü gerekçesiyle, hakkında verilen 10 yıl hapis cezası onanan Fatma Tepe (29), Sakarya'da gözaltına alınıp, tutuklandı.

Doğumdan sonra bebeğini öldüren anne tutuklandı

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)- ANKARA'da 8 yl önce, erken doğumla dünyaya getirdiği bebeğini balkondan atarak öldürdüğü gerekçesiyle, hakkında verilen 10 yıl hapis cezası onanan Fatma Tepe (29), Sakarya'da gözaltına alınıp, tutuklandı.
Ankara'da 2010 yılında meydana gelen olayda, Fatma Tepe, iddiaya göre, 8 aylık hamileyken doğum yaptı. Tepe, doğumun ardından evin balkonuna çıkarak bebeğini attı. Zemine çakılan bebek, olay yerinde öldü. Gözaltına alınan anne Fatma Tepe, Ankara'da tutuksuz yargılandığı mahkemece, 'kendini savunamayacak durumda olan yakın akrabayı tasarlayarak öldürmek' suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Fatma Tepe hakkında verilen karar bir süre önce Yargıtay tarafından onandı.
Cezası kesinleşmesine rağmen teslim olmayan Tepe'nin Sakarya'da olduğu bilgisine ulaşan polis, hareket geçti. Yeri tespit edilen Fatma Tepe, polis tarafından düzenlenen operasyonla yakalanıp gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan Tepe, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kadın polislerin koluna girip götürdüğü Fatma Tepe, araca bindirilirken ağladı.

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Doğumdan sonra bebeğini öldüren anne tutuklandıDoğumdan sonra bebeğini öldüren anne tutuklandıDoğumdan sonra bebeğini öldüren anne tutuklandı

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