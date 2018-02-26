Doktor tartıştığı temizlik personeli şefini acil serviste tabancayla yaraladı (3)

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Soma Devlet Hastanesi'nde görevli pratisyen doktor 39 yaşındaki L.A.'nın tartıştığı, hastanenin temizlik personeli şefi Halil Top'u acil serviste tabancayla yaralamasıyla ilgili Sağlık Bakanlığı'nın talimatıyla Manisa İl Sağlık Müdürlüğü tarafından inceleme başlatıldığı bildirildi. Konuyla ilgili Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, bacağından yaralanan ve hayati tehlikesi bulunmayan temizlik görevlisin Top'un olayın gerçekleştiği Soma Devlet Hastanesi Ortopedi Servisi'nde tedaviye alındığı belirtildi. Açıkmada, saldırıyı gerçekleştiren doktorun emniyet güçlerince gözaltına alındığı ve olayla ilgili adli tahkikatın sürdüğüne de açıklamada yer verildi.

Serkan ÖZDEMİR / SOMA (Manisa), (DHA)