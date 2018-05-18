HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Doktora 'Benim paramla maaş alıyorsun' diyen sanığa para cezası

YAŞAM HABERLERİ  | 18.05.2018 17:06 | Son Güncelleme

İZMİR’de, hasta eşiyle ilgilenmediğini öne sürdüğü doktora, "Benim paramla maaş oluyorsun" diyen Y.K.'ye, hakkında açılan kamu davasında 304 gün hapis cezası verildi.

Doktora 'Benim paramla maaş alıyorsun' diyen sanığa para cezası

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR’de, hasta eşiyle ilgilenmediğini öne sürdüğü doktora, "Benim paramla maaş oluyorsun" diyen Y.K.'ye, hakkında açılan kamu davasında 304 gün hapis cezası verildi. 2 yılın altında olması nedeniyle hapis cezası, 6 bin 80 liralık adli para cezasına çevrildi. Y.K., karara itiraz etti; ancak üst mahkeme, bu itirazı reddetti.
Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi’nde 2016 yılında meydana gelen olayda, Y.K., rahatsızlanan eşi C.K.’yi hastaneye getirdi. Bir süre sonra eşiyle ilgilenilmediğini düşünen Y.K., acil serviste görevli doktor Kaan Ataman ile tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Y.K., iddiaya göre, Ataman’a "Sen kimsin? Seni çok pis yaparım. Benim paramla maaş alıyorsun" dedi. Tartışma sonrasında sağlık çalışanlarına karşı şiddetin önlenmesine yönelik 'beyaz kod' uygulandı, doktor Ataman Y.K.’den şikayetçi oldu. Y.K. hakkında, ‘hakaret ve basit tehdit’ suçlamasıyla kamu davası açıldı.
İzmir 18'inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasına sanık Y.K., şikayetçi olan doktor Kaan Ataman ve tarafların avukatları katıldı. Üzerine atılı suçlamayı kabul etmeyen ve sadece serzenişte bulunduğunu öne süren Y.K., "Ben doktora hakaret etmedim, tehditte bulunmadım. Sadece bizim verdiğimiz vergilerle bize hizmet etmek zorundasınız, diye serzenişte bulundum. Beraatimi talep ediyorum" dedi.
Mahkeme heyeti, 'tehdit' suçundan delil yetersizliği dolayısıyla sanık Y.K.'nin beraatine karar verdi. Y.K., hakaret ettiği gerekçesiyle 304 gün hapis cezasına çarptırıldı. Cezanın 2 yılın altında olması nedeniyle 304 gün hapis cezası 6 bin 80 liralık adli para cezasına çevrildi.
Sanık Y.K., karara itiraz etti; ancak üst mahkeme, itirazını reddetti.
'KARAR EMSAL NİTELİĞİNDEDİR'
Doktor Kaan Ataman’ın avukatı Gonca Karakaptan, mahkemenin verdiği kararın emsal niteliği taşıdığını belirterek, "Daha önce de karşılaştığımız olaylarda ‘Benim vergimle maaş alıyorsun, senin maaşını ben ödüyorum’ şeklindeki söylemler Yargıtay’a göre hakaret sayılmıyordu. Bu tarz olaylarda beraat kararı veriliyordu. Ancak bizim davamızda çıkan karar, emsal niteliğindedir. Artık kimse bu söylemlerde bulunup hakaret edemeyecek" dedi.

FOTOĞRAFLI

Doktora 'Benim paramla maaş alıyorsun' diyen sanığa para cezasıDoktora 'Benim paramla maaş alıyorsun' diyen sanığa para cezasıDoktora 'Benim paramla maaş alıyorsun' diyen sanığa para cezasıDoktora 'Benim paramla maaş alıyorsun' diyen sanığa para cezası

PARTNERKıskanç eşin intikamı! Önce saçlarını kestiler sonra...Kıskanç eşin intikamı! Önce saçlarını kestiler sonra...
4 gün sonra nehirde cesedi bulundu4 gün sonra nehirde cesedi bulundu
Pasajda esnaf kavgası: 3 yaralıPasajda esnaf kavgası: 3 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İİT zirvesi için 'olağanüstü' hareketlilik! Uçaklar art arda İstanbul'a iniyor

İİT zirvesi için 'olağanüstü' hareketlilik! Uçaklar art arda İstanbul'a iniyor

Nihat Hatipoğlu'nu güldüren uzun saç sorusu: Oğlum da ben de günah işlemiş olabilir miyiz?

Nihat Hatipoğlu'nu güldüren uzun saç sorusu: Oğlum da ben de günah işlemiş olabilir miyiz?

Emekli ikramiyeleri ne zaman ödenecek?

Emekli ikramiyeleri ne zaman ödenecek?

Dizi oyuncusu birlikte yaşadığı yengesini öldürdü

Dizi oyuncusu birlikte yaşadığı yengesini öldürdü

24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili son seçim anketi! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranı

24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili son seçim anketi! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranı

Selahattin Demirtaş tahliye edilmezse HDP'liler bunu yapacak

Selahattin Demirtaş tahliye edilmezse HDP'liler bunu yapacak

İlginizi Çekebilir

Üniversiteli öğrenci tuvalette doğum yaptı, bebeği sırt çantasına koydu

Üniversiteli öğrenci tuvalette doğum yaptı, bebeği sırt çantasına koydu

Pazar arabasıyla sokaklarda dolaşan bu kişiye dikkat

Pazar arabasıyla sokaklarda dolaşan bu kişiye dikkat

Yasak aşk skandalında yeni gelişme

Yasak aşk skandalında yeni gelişme

Lüks rezidansta alem yaparken yakalanan hırsızlar tutuklandı

Lüks rezidansta alem yaparken yakalanan hırsızlar tutuklandı

81 yaşında tutuklandı! Suçunu duyan dehşete düştü

81 yaşında tutuklandı! Suçunu duyan dehşete düştü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
2,5 yaşındaki çocuk 12 saat sonra böyle bulundu

2,5 yaşındaki çocuk 12 saat sonra böyle bulundu

Aylarca taciz etti, yetmedi kocasını sokak ortasında öldürdü

Aylarca taciz etti, yetmedi kocasını sokak ortasında öldürdü

Üniversiteli öğrenci tuvalette doğum yaptı, bebeği sırt çantasına koydu

Üniversiteli öğrenci tuvalette doğum yaptı, bebeği sırt çantasına koydu

Ayağıyla araba süren adamla ilgili yeni gelişme!

Ayağıyla araba süren adamla ilgili yeni gelişme!

Cadde ortasında saç saça baş başa kavga ettiler

Cadde ortasında saç saça baş başa kavga ettiler

Vatandaşın dikkati küçük kızı ölümden kurtardı

Vatandaşın dikkati küçük kızı ölümden kurtardı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.