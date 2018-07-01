Doktora her gidişlerinde bebek sayısı arttı!

Merkez Nilüfer ilçesi 23 Nisan Mahallesi'ndeki 48 dairelik bir sitede, 3 yıldır asgari ücretle apartman görevlisi olarak çalışan Ümit Gözütok ile ev hanımı eşi Tuba Gözütok, geçen yılın sonuna doğru gittikleri doktor kontrolünde bebeklerinin olacağını öğrendi. İki hafta sonraki kontrolde bebeklerinin ikiz, daha sonra da üçüz olduğu söylenen çiftin üçüzleri, hamileliğin 30. haftasında dünyaya geldi. Yaklaşık 40 gün kuvözde kalan ikisi erkek, biri kız olan üçüzler, hastanedeki tedavilerinin ardından eve getirildi. Bebeklerine Yusuf, Yakup ve Asel Nehir adını veren Gözütok çifti, bir yandan çocuk sahibi olmanın mutluluğunu yaşarken diğer yandan da üçüzlerinin mama ve bez ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çekiyor.

'SÜRPRİZ OLDU AMA ÇOK MUTLUYUZ'



28 yaşındaki baba Gözütok, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üçüz babası olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Bebeklerinin anne karnındayken üçüz olduğunu öğrendiklerinde heyecanlandığını ifade eden Gözütok, "(Her kontrolde çocuk sayısı artınca dördüncü kontrolde de dördüz olur mu) diye düşündük. Bizim için büyük sürpriz oldu ama çok mutluyuz." dedi. Gözütok, bebeklerin hamileliğin 30. haftasında 1 kilo 300 gram olarak dünyaya geldiğini belirterek, "Yaklaşık 40 gün kuvözde kaldılar. O süreç bizim için çok yoğun ve zorlu geçti ama artık eve gelince daha rahat oldu. Yaklaşık bir aydır da evde bakıyoruz." diye konuştu.