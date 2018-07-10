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Doktora sataştı, araya giren sağlık memurunun kolunu ısırdı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.07.2018 16:42 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, acil servise alkollü gelen V.K., kolunun incindiğini söyledi. V.K., koluna bakmak isteyen doktora sataşırken, araya giren sağlık memuru Ayhan Meral'in (45) kolunu ısırdı.

Doktora sataştı, araya giren sağlık memurunun kolunu ısırdı

Büşra KAYA/DARICA (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, acil servise alkollü gelen V.K., kolunun incindiğini söyledi. V.K., koluna bakmak isteyen doktora sataşırken, araya giren sağlık memuru Ayhan Meral'in (45) kolunu ısırdı. Meral, kuduz aşısı olurken, V.K. de emniyette ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.
Olay, 3 Temmuz günü, Darıca Farabi Eğitim Araştırma Hastanesi'nde meydana geldi. Acil servise, iddiaya göre, alkollü gelen V.K., kolunun incindiğini söyledi. V.K., koluna bakıp, müdahalede bulunmak isteyen doktora sözlü olarak sataştı. Bu sırada sağlık memuru Ayhan Meral araya girdi. V.K. ise Meral'in sol kolunu tutarak, ısırdı. Olayı gören güvenlik görevlileri, Ayhan Meral'i V.K.'den zor kurtardı. V.K., polis tarafından gözaltına alınırken, hastanede tedavi edilen Ayhan Meral'e de kuduz aşısı yapıldı. Sağlık memuru Meral, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılan V.K.'den şikayetçi oldu.
BAŞHEKİM: HUKUKİ ÇALIŞMALARI BAŞLATTIK
Darıca Farabi Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mustafa Güneş, "Bu hadiselerin artık bizim kurumlarımızda olmaması gerektiğini düşünüyoruz. Hayatları pahasına hayat kurtarmaya çalışan sağlık personellerinin yine hayatlarını kurtardığı kişiler tarafından şiddete maruz kalmasını öncelikle insani olarak kınıyorum. Kamu görevlisini görevi başında darbetmek veya buna teşebbüs etmek, hukukumuzda cezai karşılığı olan bir husustur. Bu konuda arkadaşımız davacı olmuştur. Arkadaşımızın hakkını korumak için hukuki çalışmaları başlattık, kendisine gerekli desteği vereceğiz. Hiçbir çalışanımız gelen hasta veya hasta yakınlarının kötülüğünü istemez. Darp olayını gerçekleştiren şahsın, adalet önünde hak ettiği cezayı alacağına inanıyoruz. Bu tür olayların bir daha yaşanmamasını temenni ediyoruz" diye konuştu.

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Doktora sataştı, araya giren sağlık memurunun kolunu ısırdıDoktora sataştı, araya giren sağlık memurunun kolunu ısırdıDoktora sataştı, araya giren sağlık memurunun kolunu ısırdı

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