HABER

Doktoru darp eden 2 şüpheli suçunu kabul etti

YAŞAM HABERLERİ  | 24.02.2018 20:01 | Son Güncelleme

Zonguldak’ta aile sağlığı merkezinde görev yapan ve hobi olarak fotoğrafçılık yapan doktor Hasan Koca’nın darp edilmesi olayının faili 2 şüpheli sağlık kontrolünden geçirildi.

Zonguldak’ta aile sağlığı merkezinde görev yapan ve hobi olarak fotoğrafçılık yapan doktor Hasan Koca’nın darp edilmesi olayının faili 2 şüpheli sağlık kontrolünden geçirildi. Zanlıların jandarmadaki ifadelerinde suçlarını kabul ettikleri öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre, önceki akşam kent merkezinde arkadaşlarıyla yemekte buluşan Aile Sağlığı Merkezi’nde görevli doktor Hasan Koca’dan, yemek programından ayrıldıktan sonra haber alınamadı. Kozlu ilçesine bağlı Ören köy yol ayrımında yoldan geçen vatandaşlar tarafından fark edilen Koca, darp edilmiş halde bulundu.
BEÜ Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan doktorun hastanedeki tedavisi sürerken jandarma ve polis ekipleri olayla ilgili ortak çalışma başlattı. Soruşturmayı derinleştiren ekipleri olay günü otomobille doktoru darp ettikleri iddia edilen T.Y. ve uzman çavuş olduğu öğrenilen M.B.’yi gözaltına aldı. İfadelerinde aralarında eskiye dayalı husumet olduğunu iddia edilen zanlıların, doktoru darp ettikten sonra yol kenarına attıklarını kabul ettikleri ifade edildi.
Zanlılar sağlık kontrolü için Atatürk Devlet Hastanesi Site Ek Binası’na getirildi. Gazetecilerin “Olayı neden işlediniz?” sorusunu yanıtsız bırakan zanlılar, sağlık kontrolünün ardından ifadeleri alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e büyük şok! İçeri alınmadı...

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e büyük şok! İçeri alınmadı...

Çocukların velayeti kimde kalacak

Çocukların velayeti kimde kalacak

BM'den Suriye kararı! Günlerdir bekleniyordu

BM'den Suriye kararı! Günlerdir bekleniyordu

Sefer görev emri nedir | e-Devlet sefer görev emri sorgulama sayfası kilitlendi

Sefer görev emri nedir | e-Devlet sefer görev emri sorgulama sayfası kilitlendi

PKK'nın hain planı son anda engellendi

PKK'nın hain planı son anda engellendi

Emrah'ın yeni yatırım aracı! Ödemeleri para olarak kabul etmiyor

Emrah'ın yeni yatırım aracı! Ödemeleri para olarak kabul etmiyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Konya’da 8 araç birbirine girdi: 2 yaralı

Konya’da 8 araç birbirine girdi: 2 yaralı

Afrin’den acı haber geldi

Afrin’den acı haber geldi

Hafifi ticari kamyonete çarpan motosiklet alev alev yandı

Hafifi ticari kamyonete çarpan motosiklet alev alev yandı

Giresun’da kaza: 6 yaralı

Giresun’da kaza: 6 yaralı

Saruhanlı’da traktör kazası: 1 ölü

Saruhanlı’da traktör kazası: 1 ölü

Fethiye’de trafik kazası: 4 yaralı

Fethiye’de trafik kazası: 4 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.