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Doktoru dövüp ormanlık alana atan 2 kişi tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.02.2018 18:00 | Son Güncelleme

Zonguldak’ta aile sağlığı merkezinde görev yapan doktor Hasan Koca’nın darp edilmesi olayıyla ilgili gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 1’i uzman çavuş 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.23 Şubat’ta kent merkezinde arkadaşlarıyla yemekte buluşan Aile Sağlığı Merkezi’nde görevli doktor Hasan Koca’dan, yemek programından ayrıldıktan sonra haber alınamadı.

Zonguldak’ta aile sağlığı merkezinde görev yapan doktor Hasan Koca’nın darp edilmesi olayıyla ilgili gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 1’i uzman çavuş 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
23 Şubat’ta kent merkezinde arkadaşlarıyla yemekte buluşan Aile Sağlığı Merkezi’nde görevli doktor Hasan Koca’dan, yemek programından ayrıldıktan sonra haber alınamadı. Kozlu ilçesine bağlı Ören köy yol ayrımında yoldan geçen vatandaşlar tarafından fark edilen Koca, darp edilmiş halde bulundu. Bülent Ecevit Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne kaldırılan doktorun hastanedeki tedavisi sürerken, jandarma ve polis ekiplerinin ortak çalışması sonucu olay günü doktoru darp ettikleri iddia edilen T.Y. ve uzman çavuş olduğu öğrenilen M.B. dün akşam saatlerinde gözaltına alınmıştı. M.B. ve T.Y. Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi Site Ek Binası’ndaki sağlık kontrollerinin ardından ifadeleri alınmak üzere Kozlu Jandarma Karakoluna götürülmüştü.
Jandarmadaki ifadelerinde zanlıların, "Doktoru 02.30 gibi otostop yaptığı sırada bir alışveriş merkezi önünden araca aldık. Araca aldığımızda alkollüydü, biz de alkol almıştık. Daha sonra Kozlu ilçesinde orman yoluna gittik. Burada alkol almaya devam ettik. Bir süre sonra aramızda tartışma çıkınca darp ettik. Daha sonra yol kenarına bırakarak olay yerinden uzaklaştık" dedikleri öğrenildi.
Jandarmadaki ifadelerinin ardından T.Y. ve M.B. Atatürk Devlet Hastanesi Site Ek Binası’ndaki sağlık kontrollerinin ardından geniş güvelik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. T.Y. ve M.B. tutuklanarak cezaevine gönderildiler.

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