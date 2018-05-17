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Dolandırdığını iddia ettiği kadını öldüren şüpheli tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.05.2018 18:59 | Son Güncelleme

BURSA'da, kendisini dolandırdığını iddia ettiği Hülya Büyükkaplan'ı öldüren Doğan Sönmez (63) tutuklandı.

Dolandırdığını iddia ettiği kadını öldüren şüpheli tutuklandı

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA'da, kendisini dolandırdığını iddia ettiği Hülya Büyükkaplan'ı öldüren Doğan Sönmez (63) tutuklandı.
Olay, geçen cumartesi gecesi Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Çırpan Mahallesi Ankara yolu üzerinde meydana geldi. Doğan Sönmez, 50 bin TL parasını dolandırdığını iddia ettiği Hülya Büyükkaplan (28) ile kavga etti. Sönmez, kavga sırasında Hülya Büyükkaplan'ı bıçaklayarak öldürdü. Olay yerinden kaçan Sönmez, ölen kadının yakınları tarafından takip edilerek yakalandığı sokak arasında darp edildi. Hastaneye kaldırılan Doğan Sönmez tedavisinin ardından bugün sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

FOTOĞRAFLI

Dolandırdığını iddia ettiği kadını öldüren şüpheli tutuklandı

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