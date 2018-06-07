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Dolandırıcı suçüstü yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.06.2018 15:33 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA’nın Siverek ilçesinde, 'dolandırıcılık'tan hakkında 21 kez işlem yapılan Mehmet K., suçüstü yakalanıp, gözaltına alındı.

Dolandırıcı suçüstü yakalandı

Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA) - ŞANLIURFA’nın Siverek ilçesinde, 'dolandırıcılık'tan hakkında 21 kez işlem yapılan Mehmet K., suçüstü yakalanıp, gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, para aldığı kişilere, karşılığında satacağını söylediği inşaat malzemelerini teslim etmeyerek, dolandırıcılık yapan kişinin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, farklı mahallelerdeki kişilerin ihbarıyla para alıp, malzemeleri teslim etmeyen dolandırıcının Mehmet K. olduğunu belirledi. Ekipler, Mehmet K.'yi birinden para aldığı sırada, suçüstü yakaladı. Daha önce 'dolandırıcılık' suçundan hakkında 21 kez işlem yapıldığı belirlenen Mehmet K.'nin, inşaat malzemesi satacağını söyleyerek, ilçedeki 4 kişiyi dolandırdığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan Mehmet K.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdürüldüğü belirtildi.

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