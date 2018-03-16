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Dolandırıcılara gönderdiği 36 bin lirası son anda kurtarıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.03.2018 15:42 | Son Güncelleme

BODRUM'da, emekli öğretmen Nesrin B.'nin (68), 36 bin lirasını telefon dolandırıcılarına kaptırmasını jandarma ekipleri son anda önledi.

Dolandırıcılara gönderdiği 36 bin lirası son anda kurtarıldı

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM'da, emekli öğretmen Nesrin B.'nin (68), 36 bin lirasını telefon dolandırıcılarına kaptırmasını jandarma ekipleri son anda önledi.
Bodrum'un Turgutreis Mahallesi'nde yaşayan 2 çocuk, 3 torunu bulunan Nesrin B.'yi dün telefonla arayan bir kişi, kendisini komiser Coşkun olarak tanıtıp, "Adınız Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) karıştı. Banka hesabınız FETÖ üyelerince kullanılıyor. Sizi bu durumdan kurtarmamız için hesabınızdaki paraları geçici olarak size belirteceğimiz hesaba yatırmanız gerekiyor" dedi. Paniğe kapılan Nesrin B., bankadaki 36 bin lirasını telefondaki kişinin verdiği hesaba yatırdı. Ancak, parayı yatırdıktan sonra durumdan şüphelenen Nesrin B., soluğu Turgutreis Jandarma Karakol Komutanlığı'nda alıp, yaşadıklarını anlatınca, dolandırıcıların tuzağına düştüğünü öğrendi. Bunun üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, banka yetkilileri ile görüşüp, Nesrin B.'nin parayı yatırdığı hesabın İstanbul'da yaşayan D.M.A.'ya ait olduğunu tespit edip, bloke ettirdi. Böylelikle paranın şüpheli tarafından çekilmesi önlenirken, soruştuma başlatan jandarma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na da konuyla ilgili bilgi verdi.
Son anda dolandırılmaktan kurtulan Nesrin B., "Son zamanlarda bu terör örgütünün yaptıklarından herkes korkar oldu. Beni de telefonla aradılar, telsiz sesleri geliyordu. Arayanın gerçekten polis olduğunu düşündüm. Sattığım arsanın bankadaki parasını bu kişinin verdiği hesap numarasına yatırdım. Neyse ki son anda jandarmalar sayesinde paramı dolandırıcılardan kurtardım. Halen şoktayım. Böyle şeyler başlarına gelenler hemen güvenlik güçlerine gitsinler, kimseye para göndermesinler" dedi.

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Dolandırıcılara gönderdiği 36 bin lirası son anda kurtarıldı

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