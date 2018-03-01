Dolandırıcıların son oyunu şoke etti!

Cenazeleri gazete ilanlarından takip eden ve kendilerine avukat süsü veren sahtekarlar, cenaze evini arayıp, "Merhumun bize borcu vardı. Şimdi icraya düştü. İlgili hesap numarasına hemen para yatırırsanız takip kalkacak" diyerek önlerine geleni dolandırmaya başladılar.
Tüketiciler Derneği Başkanı Levent Küçük bu yönde gelen şikayetlerin hızla arttığını belirterek, "İnsanları en acı günlerinde arayarak istismar ediyorlar. Kendilerini avukat olarak tanıtıyorlar. Merhumun kendilerinden alışveriş yaptığını ancak para edemediğini ve artık faize girdiğini anlatıyorlar. Acılı aile de bunu son görev olarak bilip hesaba para yatırıyor" dedi.
'5 BİN LİRA PARA YATIRDILAR'
Posta'nın haberine göre, bu olaylardan birinin emekli bir profesörün cenazesinde yaşandığına vurgu yapan Levent Küçük, şöyle devam etti:
"Vefat ettikten sonra hocamızın yakınlarını aradılar ve aynı yöntemle 5 bin liranın üzerinde para yatırttılar. Mağdurlar dolandırıldıklarını genellikle ödeme yaptıktan sonra anlıyor. Çünkü belirtilen iletişim bilgilerine bir daha ulaşılamıyor."
ÖNEMLİ UYARI
Her 'borcunuz var' diyene itibar edilmemesi gerektiğine dikkat çeken Levent Kaçak, "Gerçekten böyle bir borç var mı araştırın. Mağduriyetlerde direk 'savcılığa' gidip şikayette bulunan. Ayrıca evinize gelen ilamsız icra takibi tebligatlarına dikkat edin. Kağıdı sakın atmayın. Sizinle ilgisi olmayan durumlarda 7 gün içerisinde itiraz etmelisiniz. Aksi takdirde borcu kabul etmiş olursunuz" diye konuştu.
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