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Dolandırıcıların son oyunu şoke etti!

YAŞAM HABERLERİ  | 01.03.2018 10:30 | Son Güncelleme

Dolandırıcıların son yöntemi herkesi şaşırttı. Cenaze ilanlarını takip edip taziye evini arayan zanlıların "Merhumun bize borcu vardı" diyerek ailelerden para koparmaya çalıştıkları ortaya çıktı

Dolandırıcıların son oyunu şoke etti!

Cenazeleri gazete ilanlarından takip eden ve kendilerine avukat süsü veren sahtekarlar, cenaze evini arayıp, "Merhumun bize borcu vardı. Şimdi icraya düştü. İlgili hesap numarasına hemen para yatırırsanız takip kalkacak" diyerek önlerine geleni dolandırmaya başladılar.

Tüketiciler Derneği Başkanı Levent Küçük bu yönde gelen şikayetlerin hızla arttığını belirterek, "İnsanları en acı günlerinde arayarak istismar ediyorlar. Kendilerini avukat olarak tanıtıyorlar. Merhumun kendilerinden alışveriş yaptığını ancak para edemediğini ve artık faize girdiğini anlatıyorlar. Acılı aile de bunu son görev olarak bilip hesaba para yatırıyor" dedi.

'5 BİN LİRA PARA YATIRDILAR'

Posta'nın haberine göre, bu olaylardan birinin emekli bir profesörün cenazesinde yaşandığına vurgu yapan Levent Küçük, şöyle devam etti:

"Vefat ettikten sonra hocamızın yakınlarını aradılar ve aynı yöntemle 5 bin liranın üzerinde para yatırttılar. Mağdurlar dolandırıldıklarını genellikle ödeme yaptıktan sonra anlıyor. Çünkü belirtilen iletişim bilgilerine bir daha ulaşılamıyor."

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ÖNEMLİ UYARI

Her 'borcunuz var' diyene itibar edilmemesi gerektiğine dikkat çeken Levent Kaçak, "Gerçekten böyle bir borç var mı araştırın. Mağduriyetlerde direk 'savcılığa' gidip şikayette bulunan. Ayrıca evinize gelen ilamsız icra takibi tebligatlarına dikkat edin. Kağıdı sakın atmayın. Sizinle ilgisi olmayan durumlarda 7 gün içerisinde itiraz etmelisiniz. Aksi takdirde borcu kabul etmiş olursunuz" diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcı dolandırıcılık cenaze

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Okuyucu Yorumları 11 yorum
HER TÜLÜ NAMUSSUZLUK DİZ BOYUUUUUU
DİRİLER BİTTİ ŞİMDİ DE ÖLÜLERİ SOYUYORLAR ŞEREFZİS MAHLUKATLAR...
bu tür dolandırıcilara en az on yılı kitleyeceksin. bir iki yıldan yırtıyorlar alçaklar
@vatanperver_2016 o bir iki yılı kitledikleri de yakalanabilen azınlığı, çoğunu tespit bile edemiyorlar.
Millet aç kaldıkca fırınlarda ekmek kırıntısı derdinde!
insanlık merhamet saygı her şey bitmiş ya ne günlere geldik
YENİ TÜRKİYE TAM KIVAMA GELİYO ARTIK.
Ulen dolandırıcısı ,hırsızı , kalleşi ,namussuzu , hıyaneti, çocuk istismarcısı, sapığı ,kahpesi, Bu güzel Dini saptıran kötüye kullanan ALLAH sızı peygambersizi ne kadar bol bir milletiz utanıyorum aynı havayı solumaktan bu VATAN düşmanı yaratıklarla ..!
hirsizlik yolsuzluk dolandiricilik meslek oldu akp sayesinde.
Biz mi Müslüman ülkeyiz? hırsızlık, dolandırıcılık, namussuzluk, ahlaksızlık bizde. Nerede Müslümanlık?
Türkiyemi bu hale getirenlere yazıklar olsun. Memleket ne hale geldi. her türlü kirli işler ve insanlar çoğaldı.
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