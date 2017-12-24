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Dolandırıcıların ‘tam yetkili servis oyunu’ polise takıldı

YAŞAM HABERLERİ | 24.12.2017 06:16 | Son Güncelleme 8 saat önce

İstanbul’da, arama motoru Google.com’a ‘tam yetkili servis’ ilanı verip ‘0 850 888 0 831’ numaralı telefondan kendilerini arayan vatandaşların evine giden, aldıkları televizyonu internetten satan 2 dolandırıcı suçüstü yakalandı.

Dolandırıcıların ‘tam yetkili servis oyunu’ polise takıldı

İstanbul’un Şişli İlçesi’nde, akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılık çetesi, vatandaşların ihbarı ve güvenlik güçlerinin sıkı takibi sonucu çökertildi. Edinilen bilgilere göre, Şişli’de, 4 gün arayla 4 vatandaş, “Evimize çağırdığımız yetkili servis çalışanları televizyonumuzu söküp götürdü ve geri getirmiyor” diyerek polise şikâyet başvurusunda bulundu.

Gazete Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre gelen ihbarın ardından, İstanbul Güven Timleri, şikâyetçi olan vatandaşların hepsinin ‘0 850 888 0 831’ numaralı telefonu aradığını tespit etti. Polis tarafından yapılan incelemelerde, bu telefon numarasının başka birinin cep telefonuna yönlendirildiği belirlendi. ‘Yetkili servis’ yalanıyla vatandaşların evine giren dolandırıcılık çetesinin ilk sırada çıkmak için internetteki arama motoru Google.com’a ‘tam yetkili servis’ ilanı verdikleri de saptandı.

AYNI YÖNTEMLE SUÇÜSTÜ YAPILDI

İstanbul Güven Timleri, vatandaşların şikâyetçi olduğu servis telefon numarasından aynı kişileri arayarak, “Televizyonumuz bozuldu, tamir için gelir misiniz?” diyerek kendilerini Şişli’de bir adrese çağırdı. Servis çantalarıyla polisin verdiği adrese gelen Berkhan Ö. ve Volkan A., suçüstü yakalandı. Servis dolandırıcılarının, vatandaşların evlerinden aldıkları televizyonları da internet üzerinden sattıkları tespit edildi. 2 dolandırıcı, polisteki işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi.

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