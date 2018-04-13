Dolandırıcıların yeni yöntemi: ‘Valilik Özel Kalem Müdürlüğü’

Rize Valiliği’nden yapılan açıklamayla dolandırıcıların vatandaşları telefonla arayarak Özel Kalem Müdürlüğü adına yardım istemesine karşı vatandaşlardan tedbirli olmaları istendi.

Son günlerde vatandaşların Rize Valiliği Özel Kalem Müdürlüğü’nün ismi kullanılarak vatandaşların iyi niyetinin su istimal edildiğinin ve vatandaşların bu tip olaylara inanmaması gerektiğini dile getiren Rize Valisi Erdoğan Bektaş “Son günlerde art niyetli kişiler tarafından Rize Valiliği Özel Kalem Müdürlüğünün adı kullanılarak hayırsever vatandaşlarımız, telefon veya diğer iletişim yollarıyla aranarak yardım talebinde bulunulduğu şeklinde ihbarlar almaktayız. Valiliğimizin vatandaşlarımız, işadamlarımız ve esnafımızdan telefon veya diğer iletişim yollarıyla herhangi bir amaçla yardım toplama gibi bir talebi bulunmamaktadır. Valiliğimizin veya herhangi bir kamu yöneticisinin adını kullanarak telefon vb. yöntemle yardım toplamaya çalışan dolandırıcılara hiçbir şekilde itibar edilmemesi, böyle bir durumla karşılaşan vatandaşlarımızın Emniyet Müdürlüğü’müzün (155) veya Jandarma Komutanlığı’mızın (156) numaralı telefonlarını arayarak ihbarda bulunulması önemle rica olunur” ifadelerine yer verdi.