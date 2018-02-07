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Dolandırıcılık olayına karışan şahıs tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ | 07.02.2018 19:13 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde 13 ayrı dolandırıcılık olayına karışan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesinde 4, Besni ilçesinde 2, Kahta ilçesinde 3, Pazarcık ilçesinde 1, Adıyaman’da 1, Malatya’da 1 ve Aydın’da 1 olmak üzere 13 ayrı olaya karışan şahısların yakalanmasına yönelik Gölbaşı İlçeEmniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde 13 ayrı dolandırıcılık olayına karışan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesinde 4, Besni ilçesinde 2, Kahta ilçesinde 3, Pazarcık ilçesinde 1, Adıyaman’da 1, Malatya’da 1 ve Aydın’da 1 olmak üzere 13 ayrı olaya karışan şahısların yakalanmasına yönelik Gölbaşı İlçe
Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar kapsamında kendilerini dolandırdıkları vatandaşlara öğretmen ve hademe olarak tanıtan şahsın Adıyaman’da kaldığı eve operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda evde bulunan M.Ö., Y.Ö., ile B.Ö., isimli 3 şahıs yakalanarak polis merkezine götürüldü. Polis merkezine götürülen şahıslardan Y.Ö. ile B.Ö. alınan ifadelerinin ardından serbest bırakılırken olaylarla ilgili suçunu itiraf eden M.Ö. gözaltına alındı. Gözaltına alınan M.Ö.’nün 41 adet sabıka kaydının olduğu, bu suçlardan 10 tanesinden arandığı ve hakkında 9 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile bin 660 TL para cezasının bulunduğu öğrenildi. Gözaltına alınan M.Ö., emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Öte yandan yakalanan şahsın kaldığı adreste yapılan aramada dolandırıcılık olaylarında kullandığı ve elde ettiği 3 bin 350 TL para, 10 bin TL değerinde 10 adet telefon, 3 bin TL değerinde 2 adet bilgisayar ise ele geçirildi.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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