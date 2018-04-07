Dolandırıcılıktan aranan zanlıyı jandarma yakaladı

Bursa’da dolandırıcılık suçundan aranması bulunan bir kişi jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Yıldırım’a bağlı Cumalıkızık Mahallesi’nde devriye gezen jandarma ekipleri, şüphe üzerine kimlik kontrolü yaptı. Yapılan soruşturmada V.K.’nın dolandırıcılık suçundan arandığı ortaya çıktı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen V.K., tutuklandı.