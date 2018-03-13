Dolandırıcıya Yargıtay darbesi

İzmir’de kendini polis olarak tanıtıp 3 vatandaşı dolandıran sanığa, 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi. Sanık, verilen cezanın fazla olduğunu iddia ederek Yargıtay’a temyiz başvurusunda bulundu. Yargıtay ise cezanın az verildiğine kanaat getirerek sanığa 9 yıl hapis cezası verilmesine hükmetti. İzmir’de telefonla aradığı vatandaşlara kendini polis olarak tanıtan Halil Karak isimli şahıs, bu yöntemle 3 kişiyi dolandırdı. Karak, ilk önce Emine Güler Ö.’yü arayarak, "Kimliğiniz PKK’nın eline geçti, sizi içeri atabilirler. Evinizde altın ve paranız varsa polise teslim edin" dedi. Kimliğinin PKK’nın eline geçti yalanına inanan kadın, evinde bulunan 8 adet bilezik, 12 adet çeyrek altın, 750 dolar, 1000 Euro ve 20 bin TL nakit parayı bir poşet koyarak evinin kapısına gelen dolandırıcı Karak’a verdi. Karak’ın dolandırdığı ikinci kişi Dursun Ç. isimli vatandaş oldu. Dursun Ç.’yi telefonla arayan Karak, "Konak ilçesindeki kuyumcu dükkanında soygun oldu. Hırsızlar tarafından kullanılan aracın içerisinde eşinizin kimliği çıktı. Evinizde bulunan altın ve paraları bize vermeniz gerekiyor" dedi. Karısının kimliğinin böyle bir işte kullanıldığına inanan Dursun Ç., bankada bulunan 9 bin 875 TL’sini çekerek Karak’a verdi. Karak’ın dolandırdığı son kişi ise Neşet E. isimli vatandaş oldu. Kendini yine polis olarak tanıtan Karak, Neşet E.’ye bankadan kredi çektirdi, ardından paraları alıp ortadan kayboldu.

Mahkeme, itirafa ceza indirimi uyguladı

Dolandırıldıklarını anlayan vatandaşlar, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına giderek şikayette bulundu. Mağdurların ifadelerinden Halil Karak’ın ismine ulaşıldı. Başsavcılık talimatı ile yapılan operasyonda gözaltına alınan Karak hakkında dava açıldı. İzmir 18. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada savunma yapan Karak, suçunu kabul etti. Karak, amcasının oğlunun ailesini öldürmekle tehdit ettiği için bu suçu işlediğini öne sürdü. Karak’ın itiraf etmesini cezada indirim sebebi sayan mahkeme, Karak’a 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası ile 62 bin TL adli para cezası verdi. Karara itiraz eden Karak, temyize başvurdu.

Yargıtay cezayı 9 yıla çıkardı

Temyiz istemini görüşen Yargıtay 15. Ceza Dairesi, Karak’a verilen cezayı az bularak yerel mahkemenin kararını bozdu. Karak’a "zincirleme suç işleme" hükümlerinin de uygulanması gerektiği belirtilen kararda, sanığın 9 yıl hapse çarptırılmasına hükmedildi. Kararda ayrıca, “Somut olayda kısa bir zaman dilimi içerisinde 3 farklı katılana karşı hileli hareketlerde bulunarak haksız menfaat temin eden veya etmeye çalışan sanık hakkında, meydana gelen zarar miktarı da göz önünde bulundurularak cezanın alt sınırdan uzaklaştırılarak en üst hadden belirlenmesi gerekiyor" tespitlerine yer verildi.