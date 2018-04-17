Dolandırılan işitme engellilere fotoğrafla tehdit

Dolandırıcıların yine aynı yöntemi kullandığı, kısa vadede yüksek kâr payı verecekleri bir şirket kurduklarını söyleyerek işitme engellileri ağlarına düşürdükleri öğrenildi. İşitme engelliler adliyeye giderek suç duyurusunda bulundu. İşitme Engelli Tercümanı Münevver Öztopçuoğlu da şikâyetçi olan mağdurların tehdit edildiğini söyledi. Öztopçuoğlu “Haber gazetede çıktıktan sonra işitme engellilere fotoğraf göndermeye başladılar. Dolandırılan ve şikâyetçi olacağını söyleyen işitme engelli Selçuk Taşatan’ı geçen yıl dövüp fotoğrafını çekmişler. O fotoğrafı şimdi herkese gönderiyorlar. ‘Eğer şikâyetçi olursanız sizi de böyle yaparız’ mesajı veriyorlar” dedi.

Aralarında işitme engellilerin de bulunduğu çetenin Kocaeli, Bursa, Eskişehir, Japonya ve Güney Kore’nin ardından İstanbul’da da 8 kişiyi dolandırdığı ortaya çıktı. İşitme engelliler İlknur Karacaoğlu, Meral Aksu, Sinan Özyıldırım, Erhan Ekinci, Fatih Kurtuluş, Şerafettin Şimşek, Fatma Karakaya ve Selahattin Bozdağ, dolandırıcılara toplamda 600 bin lira kaptırdıklarını ileri sürdüler.

Gazete Habertürk’ten Caner Aktan'ın haberine göre; 38 yaşındaki Selçuk Taşatan ise geçen yıl Ö.H.Ç.’nin adamları tarafından darp edildiğini belirterek “Şikâyetçi olacağımı söylediğimde beni darp ettiler. Darp ettikten sonra fotoğraflarımı çektiler. Daha sonra korktuğum için şikâyetçi olmadım” diye konuştu.

Mağdurlar İlknur Karacaoğlu, Meral Aksu, Sinan Özyıldırım, Erhan Ekinci, Fatih Kurtuluş, Şerafettin Şimşek, Fatma Karakaya ve Selahattin Bozdağ kendilerini dolandıran ve tehdit eden çetenin yakalanmasını istiyor.