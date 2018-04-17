HABER

Dolandırılan işitme engellilere fotoğrafla tehdit

YAŞAM HABERLERİ  | 17.04.2018 06:23 | Son Güncelleme

İşitme engellileri dolandıran ve üyeleri halen firarda olan çetenin, mağdurlarını şikâyetçi olmamaları için tehdit ettiği öne sürüldü.

Dolandırılan işitme engellilere fotoğrafla tehdit

Aralarında işitme engellilerin de bulunduğu çetenin Kocaeli, Bursa, Eskişehir, Japonya ve Güney Kore’nin ardından İstanbul’da da 8 kişiyi dolandırdığı ortaya çıktı. İşitme engelliler İlknur Karacaoğlu, Meral Aksu, Sinan Özyıldırım, Erhan Ekinci, Fatih Kurtuluş, Şerafettin Şimşek, Fatma Karakaya ve Selahattin Bozdağ, dolandırıcılara toplamda 600 bin lira kaptırdıklarını ileri sürdüler.

Dolandırıcıların yine aynı yöntemi kullandığı, kısa vadede yüksek kâr payı verecekleri bir şirket kurduklarını söyleyerek işitme engellileri ağlarına düşürdükleri öğrenildi. İşitme engelliler adliyeye giderek suç duyurusunda bulundu. İşitme Engelli Tercümanı Münevver Öztopçuoğlu da şikâyetçi olan mağdurların tehdit edildiğini söyledi. Öztopçuoğlu “Haber gazetede çıktıktan sonra işitme engellilere fotoğraf göndermeye başladılar. Dolandırılan ve şikâyetçi olacağını söyleyen işitme engelli Selçuk Taşatan’ı geçen yıl dövüp fotoğrafını çekmişler. O fotoğrafı şimdi herkese gönderiyorlar. ‘Eğer şikâyetçi olursanız sizi de böyle yaparız’ mesajı veriyorlar” dedi.

Gazete Habertürk’ten Caner Aktan'ın haberine göre; 38 yaşındaki Selçuk Taşatan ise geçen yıl Ö.H.Ç.’nin adamları tarafından darp edildiğini belirterek “Şikâyetçi olacağımı söylediğimde beni darp ettiler. Darp ettikten sonra fotoğraflarımı çektiler. Daha sonra korktuğum için şikâyetçi olmadım” diye konuştu.

Mağdurlar İlknur Karacaoğlu, Meral Aksu, Sinan Özyıldırım, Erhan Ekinci, Fatih Kurtuluş, Şerafettin Şimşek, Fatma Karakaya ve Selahattin Bozdağ kendilerini dolandıran ve tehdit eden çetenin yakalanmasını istiyor.

Suriye Operasyonu sonrası İsrail'den beklenen çağrı!Suriye Operasyonu sonrası İsrail'den beklenen çağrı!
Çin uçağında rehine kriziÇin uçağında rehine krizi
AK Parti'den FETÖ'cüler temizlendi mi? AK Parti'den FETÖ'cüler temizlendi mi?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık engelli tehdit

En Çok Okunan Haberler

Ali Özbir'den 'Esra Erol' yorumuna sert cevap!

Ali Özbir'den 'Esra Erol' yorumuna sert cevap!

Suriye'de son dakika gelişmesi! Füzeler etkisiz hale getirildi

Suriye'de son dakika gelişmesi! Füzeler etkisiz hale getirildi

Survivor 2018'de kim elendi? Elenen isimden Survivor'a duygusal veda

Survivor 2018'de kim elendi? Elenen isimden Survivor'a duygusal veda

Açıköğretim sınavında skandal soru! Eski CHP milletvekili Onur o soruya ateş püskürdü!

Açıköğretim sınavında skandal soru! Eski CHP milletvekili Onur o soruya ateş püskürdü!

Aydın'da atanamayan genç öğretmen intihar etti!

Aydın'da atanamayan genç öğretmen intihar etti!

Yeşim Salkım'ın Eğreti Gelin Ladik filmi gişede çakıldı!

Yeşim Salkım'ın Eğreti Gelin Ladik filmi gişede çakıldı!

İlginizi Çekebilir

Edirne'de kamera karşısında karşılıklı soyunduğu kadın şantajcı çıktı

Edirne'de kamera karşısında karşılıklı soyunduğu kadın şantajcı çıktı

Anüsüne sıkışan oyuncakla benzin istasyonuna gitti

Anüsüne sıkışan oyuncakla benzin istasyonuna gitti

Aksaray'da arkadaşının oturduğu apartmanın boşluğunda ölü bulundu

Aksaray'da arkadaşının oturduğu apartmanın boşluğunda ölü bulundu

Sazlıbosna Barajı'nda balıkçılar 5 yaşında kız çocuğu cesedi buldu!

Sazlıbosna Barajı'nda balıkçılar 5 yaşında kız çocuğu cesedi buldu!

Uşak'ta vahşet! Sadece iskeleti kalmış halde bulundu!

Uşak'ta vahşet! Sadece iskeleti kalmış halde bulundu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yüzündeki sivilcelerle dalga geçen eşine boşanma davası açtı

Yüzündeki sivilcelerle dalga geçen eşine boşanma davası açtı

Aydın'da atanamayan genç öğretmen intihar etti!

Aydın'da atanamayan genç öğretmen intihar etti!

İstanbul Üsküdar'da korkunç kaza! Bebekli araç takla attı

İstanbul Üsküdar'da korkunç kaza! Bebekli araç takla attı

Edirne'de kamera karşısında karşılıklı soyunduğu kadın şantajcı çıktı

Edirne'de kamera karşısında karşılıklı soyunduğu kadın şantajcı çıktı

Kız yurduna giren şüpheli, paniğe neden oldu

Kız yurduna giren şüpheli, paniğe neden oldu

Başakşehir'de korkunç kaza! İETT otobüsüne hafriyat kamyonu çarptı

Başakşehir'de korkunç kaza! İETT otobüsüne hafriyat kamyonu çarptı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.