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Dolandırıldığını iddia ederek megafonla parasını istedi

YAŞAM HABERLERİ  | 18.07.2018 04:17 | Son Güncelleme

Adana'da bir vatandaş, sattığı zeytin, peynir ve yağın parasını vermediğini öne sürdüğü kişinin evinin önüne giderek megafonla "Benim param yenir mi? Paramı ver" diye seslendi

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde 13 bin lira tutarında zeytin, peynir ve yağ sattığı kişi tarafından dolandırıldığını ileri süren kişi, megafonla parasını istedi.

Anadolu Mahallesi'nde, sattığı zeytin, peynir ve yağın parasını alamadığını iddia eden 54 yaşındaki Osman Aslan, kendisini dolandırdığını öne sürdüğü M.K'nin evinin önüne geldi.

Eline megafon alan Aslan, "Benim param yenir mi? Paramı ver." diye seslendi.

Bir süre megafonla parasını isteyen Aslan, mahallelilerin tepki göstermesi üzerine evin önünden ayrıldı.

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Osman Aslan, daha önce de kendisini dolandırdığını iddia ettiği M.K'nin kimlik fotoğrafını büyütüp, aracına "Hakkımı helal etmiyorum" yazılı afişle asmıştı.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
adana Osman Aslan megafon

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çıldırıyorum yemin ederim ülkeye bak adam karpuza kafa atıyor
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