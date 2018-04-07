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Dolandırılmaktan son anda kurtuldu

YAŞAM HABERLERİ  | 07.04.2018 14:33 | Son Güncelleme

Eskişehir’de kendisini komiser olarak tanıtan dolandırıcı bu sefer emellerine ulaşamadı.Işıklar Mahallesi’nde ikamet eden Z.K.

Eskişehir’de kendisini komiser olarak tanıtan dolandırıcı bu sefer emellerine ulaşamadı.
Işıklar Mahallesi’nde ikamet eden Z.K. (42) isimli vatandaş, cep telefonundan gelen çağrıyı cevaplandırdı. Karşıdaki kişi kendisini komiser olarak tanıtarak, Z.K.’nın Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile bağlantısı olduğunu iddia etti. Evde bulunan para ve altınları isteyen dolandırıcı, Z.K.’nın olayı anlamasıyla emeline ulaşamadı. Polis ekiplerine başvuran Z.K., şahsın dolandırıcı olduğunu belirterek şikayette bulundu.

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