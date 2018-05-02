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Dolandırılmaktan son anda kurtuldu

YAŞAM HABERLERİ  | 02.05.2018 09:32 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ'ta emekli Ali Balık'ı (58) telefonla arayıp kendisini 'Başçavuş' olarak tanıtan dolandırıcı, teröristlerin yakalanması için 68 bin lira istedi.

Dolandırılmaktan son anda kurtuldu

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta emekli Ali Balık'ı (58) telefonla arayıp kendisini 'Başçavuş' olarak tanıtan dolandırıcı, teröristlerin yakalanması için 68 bin lira istedi. Yakınlarının ihbarı üzerine polis tarafından banka önünde durdurulan Balık, dolandırılmaktan son anda kurtuldu.
Kahramanmaraş'ta Ali Balık'ı arayan bir kişi, kendisini 'Başçavuş' olarak tanıtıp, hesabından terör örgütlerine 15 bin lira gönderildiğini, savcılığın paraya el koyduğunu ve hakkında da tutuklama kararı çıkarıldığını, eve 5 asker gönderdiğini söyledi. Balık, polis bölgesinde oturduğunu, asker yerine polis gelmesi gerektiğini söyledi. Ancak dolandırıcı, soruşturmayı kendilerinin yürüttüğünü ifade edip, korkutup güvenini sağlamak için de evinde ruhsatlı silah olduğunu söyledi, ardından da Balık'tan 68 bin lira istedi. Dolandırıcının ikna ettiği Ali Balık, İstasyon Mahallesi'ndeki bir banka şubesine gitti. Bu sırada konuşmalardan şüphelenen yakınları, polise haber verdi.
'İNANMIYORSAN POLİSLERİ GÖNDERECEĞİM'
Bankaya giden Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Balık'ı bulup kimliklerini göstererek telefondaki kişinin dolandırıcı olduğunu söyledi. Bu sırada Balık, telefonda görüştüğü kişiye çeşitli sorular sorunca dolandırıcı, 'İnanmıyorsan bankaya şimdi polisleri göndereceğim' dedi. Ardından polisi arayan bir kişi, Ali Balık'ın bulunduğu bankanın adresini vererek 'Kavga var' diye ihbarda bulundu. Bankaya bunun üzerine telsiz anonsu ile sevk edilmek istenen polis ekibi, sivil polislerin 'Kavga yok' anonsu üzerine geri çekildi. Dolandırılmak üzere olduğunu anlayan Ali Balık, sivil polislerin talimatlarını yerine getirmeye başladı.
'ATM'DEN PARA ÇEKERKEN TUŞLARIN SESİNİ DUYACAĞIM'
Dolandırıcıya 68 bin lirasının olmadığını, başka bankalardan 5 bin 800 lira çekip verebileceğini söyledi. Dolandırıcı kabul edip Balık'tan telefonu kapatmadan parayı çekmesini istedi ve 'Bankamatikten para çekerken tuşların sesini duyacağım' dedi. Dolandırıcının dediğini yapan Ali Balık, gittiği bir ATM'nin tuşlarına rastgele basıp sesi duyması için telefonu da tuşlara yakın tuttu. Ali Balık, bunun dışında 2,5 saat boyunca kendisinden çektiği paranın seri numarasını isteyen, yanında kimse olmadığını anlamak için 'Arabaya binerken tek kapı sesi duyacağım' diyen, aracını çalıştırmasını ve klaksona basmasını isteyen dolandırıcının dediklerini yaptı.
'EVE GEL, PARAYI VEREYİM'
Ali Balık, polislerin talimatı üzerine sahte başçavuşa bankalardan çekerek topladığı 5 bin 800 liranın hazır olduğunu ve gelmesi durumunda parayı kendisine teslim edeceğini söyledi. Dolandırıcının itirazı üzerine Balık, "Sen başçavuşsun, elin kolun uzundur. Benim adresimi de biliyorsun, gel evimden al" dedi. Ancak dolandırıcı bunu kabul etmeyince Ali Balık daha fazla dayanamayarak hakaret ederek telefonu dolandırıcının yüzüne kapattı.
Ali Balık, dolandırıcının kendisinden para istediğini ancak 'Dostlarım' dediği polislerin sayesinde dolandırılmaktan kurtulduğunu belirterek, "Bana telefon açtılar, bütün bilgilerime ulaşmışlar. Benim kimlik bilgilerimi, ailemin kimlik bilgilerini ve evdeki ruhsatlı silahımın bilgilerini dahi almışlar. O şekilde benim kafamı karıştırdılar, bu hale geldik" dedi.
Polis, Balık'ı arayan telefon numarasından yola çıkarak dolandırıcıyı yakalamak için çalışma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Dolandırılmaktan son anda kurtulduDolandırılmaktan son anda kurtulduDolandırılmaktan son anda kurtulduDolandırılmaktan son anda kurtuldu

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