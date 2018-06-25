HABER

Dolandırılmaktan son anda kurtuldu

YAŞAM HABERLERİ  | 25.06.2018 16:39 | Son Güncelleme

NEVŞEHİR'de telefonda kendisini polis diye tanıtan kişinin, terör terör soruşturması bahanesiyle verdiği hesap numarasına 62 bin lira yatırmak üzere olan bir vatandaş, polisin dikkati sayesinde dolandırılmaktan son anda kurtuldu.

Zafer BARIŞ/NEVŞEHİR, (DHA)- NEVŞEHİR'de telefonda kendisini polis diye tanıtan kişinin, terör terör soruşturması bahanesiyle verdiği hesap numarasına 62 bin lira yatırmak üzere olan bir vatandaş, polisin dikkati sayesinde dolandırılmaktan son anda kurtuldu.
Kent merkezinde oturan S.S.D.'yi telefonla arayan bir kişi, kendisini, 'Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Grup Amiri' diye tanıttı. Telefondaki kişi, S.S.D.'ye, kimliğinin terör örgütleri tarafından kopyalandığını, bankada bulunan paralarının üzerinde parmak izi olup olmadığını sorarak seri numaralarını kontrol edeceklerini söyledi. S.S.D., bu konuşma üzerine banka şubesine giderek hesabındaki 62 bin TL'yi çekti. S.S.D., telefondaki kişinin verdiği hesaba parayı yatıracağı sırada tedirgin davranışlarıyla polislerin dikkatini çekti. Polisler yanlarına gittikleri S.S.D.'den durumu öğrenince, dolandırıldığı söyleyip parayı yatırmamasını istedi. S.S.D.'yi dolandırılmaktan son anda kurtaran polis, zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

PARTNER'Şimdi hedef üniversite''Şimdi hedef üniversite'
Arı sokan yaşlı kadın öldüArı sokan yaşlı kadın öldü
Kore gazisi, askeri törenle son yolculuğuna uğurlandıKore gazisi, askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! İYİ Parti İlçe Başkanı Mehmet Sıddık Durmaz'ın kardeşi Savaş Durmaz ağabeyinin cenazesini almaya giderken öldürüldü

Son dakika! İYİ Parti İlçe Başkanı Mehmet Sıddık Durmaz'ın kardeşi Savaş Durmaz ağabeyinin cenazesini almaya giderken öldürüldü

YSK Başkanı'ndan seçim sonuçları açıklaması

YSK Başkanı'ndan seçim sonuçları açıklaması

Birce Akalay'dan Muharrem İnce'ye mesaj

Birce Akalay'dan Muharrem İnce'ye mesaj

Didem Soydan o çirkin mesaja tepkisiz kalmadı! Ağzını bozdu

Didem Soydan o çirkin mesaja tepkisiz kalmadı! Ağzını bozdu

İsmail Küçükkaya'dan İnce'nin sözlerine ilk yanıt: Böyle bir açıklamayı duyurmayacak kişiye gazeteci denir mi?

İsmail Küçükkaya'dan İnce'nin sözlerine ilk yanıt: Böyle bir açıklamayı duyurmayacak kişiye gazeteci denir mi?

Son dakika! Muharrem İnce: Seçim sonuçlarını kabul ediyorum

Son dakika! Muharrem İnce: Seçim sonuçlarını kabul ediyorum

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sımsıkı sarıldı! Bir an olsun bırakmadı

Sımsıkı sarıldı! Bir an olsun bırakmadı

Yaptığı manevra arkadaşının sonu oldu!

Yaptığı manevra arkadaşının sonu oldu!

İstanbul Sultangazi'deki sapık 14 gün sonra yakalandı

İstanbul Sultangazi'deki sapık 14 gün sonra yakalandı

Son dakika! İYİ Parti İlçe Başkanı Mehmet Sıddık Durmaz'ın kardeşi Savaş Durmaz ağabeyinin cenazesini almaya giderken öldürüldü

Son dakika! İYİ Parti İlçe Başkanı Mehmet Sıddık Durmaz'ın kardeşi Savaş Durmaz ağabeyinin cenazesini almaya giderken öldürüldü

Oyunu kullanmaya giderken kalp krizi geçirip öldü

Oyunu kullanmaya giderken kalp krizi geçirip öldü

Kadın avukat, iki hafta önce aldığı tabancayla intihar etti

Kadın avukat, iki hafta önce aldığı tabancayla intihar etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.