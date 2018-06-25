Zafer BARIŞ/NEVŞEHİR, (DHA)- NEVŞEHİR'de telefonda kendisini polis diye tanıtan kişinin, terör terör soruşturması bahanesiyle verdiği hesap numarasına 62 bin lira yatırmak üzere olan bir vatandaş, polisin dikkati sayesinde dolandırılmaktan son anda kurtuldu.
Kent merkezinde oturan S.S.D.'yi telefonla arayan bir kişi, kendisini, 'Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Grup Amiri' diye tanıttı. Telefondaki kişi, S.S.D.'ye, kimliğinin terör örgütleri tarafından kopyalandığını, bankada bulunan paralarının üzerinde parmak izi olup olmadığını sorarak seri numaralarını kontrol edeceklerini söyledi. S.S.D., bu konuşma üzerine banka şubesine giderek hesabındaki 62 bin TL'yi çekti. S.S.D., telefondaki kişinin verdiği hesaba parayı yatıracağı sırada tedirgin davranışlarıyla polislerin dikkatini çekti. Polisler yanlarına gittikleri S.S.D.'den durumu öğrenince, dolandırıldığı söyleyip parayı yatırmamasını istedi. S.S.D.'yi dolandırılmaktan son anda kurtaran polis, zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.
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