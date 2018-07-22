HABER

Dolapta kız arkadaşının babasına yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.07.2018 15:28 | Son Güncelleme

ANTALYA'da askerden izne gelen Osman A.

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da askerden izne gelen Osman A. (21), ziyaretine gittiği kız arkadaşı Gamze Y.'nin (18) evinde, elbise dolabına saklanırken, kızın babası tarafından yakalandı.

Olay, bugün sabah saatlerinde Kepez ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi 2005 Sokak'taki bir sitede meydana geldi. Askerden izne gelen Osman A., kız arkadaşı Gamze Y.'yi evinde ziyarete gitti. Evde kimsenin olmadığı sırada Gamze Y.'nin odasında bir süre sohbet eden ikili, dairenin kapısının açılması üzerine paniğe kapıldı. Gamze Y.'nin anne ve babasının geldiğini fark eden Osman A., kız arkadaşının odasındaki elbise dolabına saklandı.

Bir süre sonra Gamze Y.'yi kahvaltıya çağıran Faruk Y., kızının tedirgin davranışlarından şüphelendi. Kızının odasında arama yapan baba, elbise dolabını açtığında Osman A. ile karşılaştı. Çıkan arbedede Faruk Y., Osman A.'yı tartaklayıp polisi aradı. Yüzünden ve elinden yaralanan Osman Y. de babasını arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen Osman A.'nın babası kavgayı ayırdı.

İhbar üzerine eve gelen polis, aile büyüklerini sakinleştirip kavgaya karışanların ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü.

PARTNERParfümü bile para kokuyor: Dakikada 1 milyon dolar!Parfümü bile para kokuyor: Dakikada 1 milyon dolar!
Seydikemer'de 110 kilo esrar ele geçirildiSeydikemer'de 110 kilo esrar ele geçirildi
Bisiklet hırsızlığı kameradaBisiklet hırsızlığı kamerada
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Melih Gökçek, Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci diye başka birini hedef gösterince olay oldu

Melih Gökçek, Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci diye başka birini hedef gösterince olay oldu

Aslı Enver, Murat Boz'a mesaj mı verdi?

Aslı Enver, Murat Boz'a mesaj mı verdi?

AK Partili Ahmet Hamdi Çamlı önce yazdı sonra sildi: Yeni bir müftü karısı vakası, Safiye rezilliği CHP bağlantılı gözüküyor

AK Partili Ahmet Hamdi Çamlı önce yazdı sonra sildi: Yeni bir müftü karısı vakası, Safiye rezilliği CHP bağlantılı gözüküyor

Alpay Özalan'a İzmir şoku: Lütfen dışarı çıkar mısınız?

Alpay Özalan'a İzmir şoku: Lütfen dışarı çıkar mısınız?

Yerli Kim Kardashian Selen Görgüzel'den olay itiraf: Seksi denmesin diye...

Yerli Kim Kardashian Selen Görgüzel'den olay itiraf: Seksi denmesin diye...

Ahmet Hakan'dan Anıtkabir önünde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret eden kadınla ilgili flaş iddia

Ahmet Hakan'dan Anıtkabir önünde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret eden kadınla ilgili flaş iddia

Diğer Haberler
Erzincan'da akılalmaz olay! Yavru kangal, kaybolan keçileri bulup sahibine teslim etti

Erzincan'da akılalmaz olay! Yavru kangal, kaybolan keçileri bulup sahibine teslim etti

Samsun'daki Go-Kart faciasında dehşeti yaşayan Nurjemal Annalyyev: Eğlenmek için gittim, canımdan olacaktım

Samsun'daki Go-Kart faciasında dehşeti yaşayan Nurjemal Annalyyev: Eğlenmek için gittim, canımdan olacaktım

Çorum'da gece yarısı feci kaza: 2 ölü, 6 yaralı

Çorum'da gece yarısı feci kaza: 2 ölü, 6 yaralı

Bartın'da sahile vurdu! Ekipler teyakkuza geçti

Bartın'da sahile vurdu! Ekipler teyakkuza geçti

Bilecik'te feci kaza: Çok sayıda yaralı var

Bilecik'te feci kaza: Çok sayıda yaralı var

Aydın'da pompalı tüfekle katliam yapan zanlının ifadesi pes dedirtti! Öldürdüğü kayınbiraderine övgüler yağdırdı!

Aydın'da pompalı tüfekle katliam yapan zanlının ifadesi pes dedirtti! Öldürdüğü kayınbiraderine övgüler yağdırdı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.