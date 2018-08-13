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Dolar kur yükselişini provoke eden 346 hesaba soruşturma

YAŞAM HABERLERİ  | 13.08.2018 11:37 | Son Güncelleme

İÇİŞLERİ Bakanlığı, sosyal medya üzerinden dolar kur yükselişini provoke edici ve algı oluşturacak şekilde paylaşım yapan 346 sosyal medya hesabıyla ilgili adli tahkikat başlatıldığını açıkladı.

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanlığı, sosyal medya üzerinden dolar kur yükselişini provoke edici ve algı oluşturacak şekilde paylaşım yapan 346 sosyal medya hesabıyla ilgili adli tahkikat başlatıldığını açıkladı.
İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, son günlerde ülke ekonomisine yönelik dolar kuru manipülasyonu ile olumsuz algı oluşturmayı hedef alan sosyal medya paylaşımlarının Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’nca takip edildiği ve konuyla ilgili gerekli yasal işlemlerin hassasiyetle yürütüldüğü ifade edildi.
Açıklamanın devamında, sosyal medya üzerinden dolar kur yükselişini provoke edici ve algı oluşturacak şekilde 7 Ağustos 2018 tarihinden itibaren paylaşım yapan 346 sosyal medya hesabı tespit edildiği ve konu ile ilgili adli tahkikat başlatıldığı belirtildi.

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