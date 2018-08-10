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Dolarla ilgili bir söylenti yetti, polis hemen harekete geçti

YAŞAM HABERLERİ  | 10.08.2018 10:02 | Son Güncelleme

“Özel solüsyonla kağıdı dolara çevirdiğini” iddia eden ve otellere sahte dolar pazarlayan Nijeryalı dolandırıcı polis ekiplerince yakalandı. Ekipler tarafından üzeri ve çantası aranan zanlı, kelepçe takılarak Güven Timleri Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Dolarla ilgili bir söylenti yetti, polis hemen harekete geçti

İstanbul emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, Nijerya uyruklu Samsoon Bello isimli bir şahsın özel solüsyonla kağıdı dolara çevirdiğini iddia ederek otelleri dolandırdığı ihbarını aldı.

KISKIVRAK YAKALANDI

İHA'nın haberine göre, bunun üzerine çalışma başlatan ekipler Nijeryalı dolandırıcıyı Beyoğlu'nda kıskıvrak yakaladı.
Ekipler tarafından üzeri ve çantası aranan zanlı, kelepçe takılarak Güven Timleri Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Zanlının adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

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