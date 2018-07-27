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Dolmabahçe'de ikinci çukur

YAŞAM HABERLERİ  | 27.07.2018 17:39 | Son Güncelleme

DOLMABAHÇE Caddesi üzerinde 15 santimetre çapında 60 santimetre derinliğinde bir çukur oluştu.  Dolmabahçe'de geçen hafta yolda meydana gelen çöpmenin ardından yaklaşık 400 metre ileride yolda ufak çapta bir delik oluştu.

Dolmabahçe'de ikinci çukur

Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA)
DOLMABAHÇE Caddesi üzerinde 15 santimetre çapında 60 santimetre derinliğinde bir çukur oluştu.
Dolmabahçe'de geçen hafta yolda meydana gelen çöpmenin ardından yaklaşık 400 metre ileride yolda ufak çapta bir delik oluştu.
Dolmabahçe Caddesi Beşiktaş yönünde oluşan 15 santimetre çapında, 60 santimetre derinliğindeki çukurun yağmur sonrası oluştuğu belirtildi.

fotoğraflı

Dolmabahçe'de ikinci çukurDolmabahçe'de ikinci çukurDolmabahçe'de ikinci çukur

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