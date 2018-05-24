Dolmuş durağında beklerken otomobil çarptı

Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT (Balıkesir), (DHA) - BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, dolmuş durağında bekleyen Nurdaniye Özden'e çarptı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Özden'in bacaklarının kırıldığı belirtildi.

Kaza, saat 14.30 sıralarında, Akçay Mahallesi Edremit Caddesi üzerinde meydana geldi. Türkan Akbaş yönetimindeki 10 AC 462 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, dolmuş durağında bekleyen Nurdaniye Özden'e çarptı. Araç ile durağın reklam panosu arasında sıkışan Özden, ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Özden, sıkıştığı yerden itfaiye ekibinin çalışmasıyla çıkarıldı. Sağlık görevlilerince ambulansla Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Nurdaniye Özden'in bacaklarının kırıldığı, hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Otomobil sürücüsü Türkan Akbaş, polis tarafından gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI



