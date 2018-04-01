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Dolmuş duraklarından usulsüz para topladığı iddia edilen 5 kişi tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.04.2018 15:38 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, dolmuş duraklarından usulsüz para toplanması ihbarı üzerine yapılan operasyonda 13 şüpheli gözaltına alınırken, 5’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğü’nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, “İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dolmuş duraklarından usulsüz para toplanması ihbarı üzerine yapılan çalışma başlatıldı.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, dolmuş duraklarından usulsüz para toplanması ihbarı üzerine yapılan operasyonda 13 şüpheli gözaltına alınırken, 5’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü’nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, “İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dolmuş duraklarından usulsüz para toplanması ihbarı üzerine yapılan çalışma başlatıldı. ’Suç İşlemek Amacı ile Örgüt Kurmak, Yönetmek ve Üye Olmak’ suçu ile ilgili olarak toplam 22 adreste 13 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 4 adet 7.65 milimetre çapında tabanca, 5 adet pompalı tüfek, 1 adet kurusıkı tabanca, 6 adet 7.65 tabanca şarjörü, 40 adet 7.65 milimetre tabanca fişeği, 13 adet kurusıkı tabanca fişeği, 123 adet av tüfeği fişeği, 11 adet kesici alet, 1 adet hançer, 1 adet elektro şok cihazı, 1 adet muşta, 1 adet demir cop, 1 adet Aselsan marka el telsizi, 5 adet ağaç sopa, 1 adet kamera kayıt cihazı ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 25 milyon 350 bin TL para ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyon kapsamında gözaltına alınan 13 şüpheli şahıs, sorgulama ve tahkikatlarının tamamlanması neticesinde adli mercilere sevk edilmiş, aynı gün yapılan mahkeme sonucunda H.Ö., U.G., S.S., S.Ç., A.N., E.K., K.Ö., C.S. ve A.M. isimli şahıslar adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. F.S., M.S., İ.S., H.Ş. ve H.Ç. isimli şahıslar ise tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir” denildi.

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