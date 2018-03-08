Dolmuşa çarpmamak için manevra yapınca takla attı: 1 yaralı

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde dolmuşa çarpmamak için manevra yapan otomobil takla attı. Kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Diyarbakır-Şanlıurfa yolu otogar kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 52 AP 195 plakalı otomobilin sürücüsü kavşağa geldiği sırada önüne çıkan dolmuşa çarpmamak için manevra yapınca kaldırıma çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobilde bulunan ve hafif yaralanan sürücü çevredekilerin yardımıyla dışarı çıkarılarak tedavi için hastaneye kaldırıldı.
Olay yerine gelen trafik ekipleri yol güvenliğini sağlarken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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