Domaniç’te trafik kazası: 1 yaralı

Kütahya’nın Domaniç ilçesinde otomobilin yoldan çıkarak takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza, Domaniç-Tavşanlı karayolu futbol sahası karşısında meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Tavşanlı’dan Domaniç istikametine gitmekte olan Osman Oruç (73) yönetimindeki 43 YB 228 plakalı otomobil, yoldan çıkarak takla attı. Kazada, sürücü Osman Oruç yaralandı. Takla atan araç vatandaşlar tarafından düzeltildi.
Yaralı, 112 Acil Servis ile Domaniç İlçe Hastanesi’ne kaldırarak tedavi altına aldı.(TY-EFE)
TSK'dan son dakika açıklama: 2 asker şehit
Son seçim anketini gören Kılıçdaroğlu'ndan partiye talimat!
Sekreter Aysun'dan 5 milyonluk vurgun!
Hollywood yıldızı genç kızın bekaretini satın aldı
Sevgilisinin yanında 2 çocuk annesi eşini öldürdüğü iddia edildi
Facebook'a şok üstüne şok! Düşüş devam ediyor
Yaka paça gözaltına alındı! Silah ve siren sesleri yükseldi
Sivas'ta kadın sürücü şaşırttı! Aracını yol ortasına park etti
Atacama Çölü'nde bulunan 'uzaylı iskeletinin' sırrı çözüldü
YouTube müzik dinleyenleri 'bunaltacak'
MEB'den milyonları ilgilendiren açıklama! Liselere kayıtlar nasıl olacak?
Canlı yayında göğüslerine bakmamak için kendileriyle mücadele ettiler!
AK Parti'de müthiş iddia: Fatih Erbakan ittifaka mı dahil ediliyor?
Okuyucu Yorumları 0 yorum