Domaniç’te trafik kazası: 1 yaralı

Kütahya’nın Domaniç ilçesinde otomobilin yoldan çıkarak takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza, Domaniç-Tavşanlı karayolu futbol sahası karşısında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Tavşanlı’dan Domaniç istikametine gitmekte olan Osman Oruç (73) yönetimindeki 43 YB 228 plakalı otomobil, yoldan çıkarak takla attı. Kazada, sürücü Osman Oruç yaralandı. Takla atan araç vatandaşlar tarafından düzeltildi.

Yaralı, 112 Acil Servis ile Domaniç İlçe Hastanesi’ne kaldırarak tedavi altına aldı.(TY-EFE)