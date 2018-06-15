HABER

Domaniç'te yıldırım düşen 2 katlı ahşap ev yandı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.06.2018 01:32 | Son Güncelleme

KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesinde, yıldırım düşmesi sonucunda eski eşyaların bulunduğu 2 katlı evde yangın çıktı.

Domaniç'te yıldırım düşen 2 katlı ahşap ev yandı

Mustafa YİĞİT/DOMANİÇ (Kütahya), (DHA)- KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesinde, yıldırım düşmesi sonucunda eski eşyaların bulunduğu 2 katlı evde yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekipleri ve vatandaşların müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangın, iftar saatinde Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Muammer Kocaağa'ya ait kullanılmayan eski eşyaların içinde bulunduğu 2 katlı ahşap evin çatısına yıldırım düştü. Çıkan yangına Domaniç ilçe, Çukurca belde belediyeleri ile Orman İşletmesi itfaiye ekipleri müdahalede bulundu. Vatandaşların da yardım ettiği çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alındı. Ekiplerin söndürdüğü yangında evde maddi hasar oluştu.
Domaniç Belediye Başkanı Sahvet Ertürk de olay yerine gelerek itfaiye ekiplerinin çalışmalarını yerinde inceledi.

FOTOĞRAFLI

Domaniç'te yıldırım düşen 2 katlı ahşap ev yandıDomaniç'te yıldırım düşen 2 katlı ahşap ev yandıDomaniç'te yıldırım düşen 2 katlı ahşap ev yandıDomaniç'te yıldırım düşen 2 katlı ahşap ev yandı

PARTNERSosyal medyayı salladılarSosyal medyayı salladılar
Bandırma’da kaza: 1 ölü, 4 yaralıBandırma’da kaza: 1 ölü, 4 yaralı
Van'da AK Parti ile CHP'liler arasında gerginlikVan'da AK Parti ile CHP'liler arasında gerginlik
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Oyuncu Hacı Kamil Adıgüzel hayatını kaybetti

Oyuncu Hacı Kamil Adıgüzel hayatını kaybetti

Ece Erken başını kapattı 54 bin beğeni aldı!

Ece Erken başını kapattı 54 bin beğeni aldı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Antalya'da yapacağı mitingin duyuru afişlerinin kaldırılmasına karar verildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Antalya'da yapacağı mitingin duyuru afişlerinin kaldırılmasına karar verildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika Suruç açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika Suruç açıklaması!

Şanlıurfa Suruç'ta AK Partililere tabanca, bıçak ve sopalarla saldırı: 4 ölü, 8 yaralı

Şanlıurfa Suruç'ta AK Partililere tabanca, bıçak ve sopalarla saldırı: 4 ölü, 8 yaralı

Erdoğan'dan Yalova mitinginde 'bay' gafı

Erdoğan'dan Yalova mitinginde 'bay' gafı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Haziran ayında büyük sürpriz! 20 dakika boyunca...

Haziran ayında büyük sürpriz! 20 dakika boyunca...

Bayramda hava nasıl olacak? Meteoroloji İstanbul için gün verdi

Bayramda hava nasıl olacak? Meteoroloji İstanbul için gün verdi

Bakımevinde hemşire dehşeti! Mesai arkadaşı daha fazla dayanamadı

Bakımevinde hemşire dehşeti! Mesai arkadaşı daha fazla dayanamadı

Adana'da mezarlıkta sınav yapıldı! Geçenlere bu kartı verdiler

Adana'da mezarlıkta sınav yapıldı! Geçenlere bu kartı verdiler

Yürekleri kahreden haber! Kahramanmaraş sel can aldı

Yürekleri kahreden haber! Kahramanmaraş sel can aldı

Tekirdağ'da esrarengiz olay! Mahalleli sokağa döküldü

Tekirdağ'da esrarengiz olay! Mahalleli sokağa döküldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.