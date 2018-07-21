Domuz avında arkadaşını öldürdü

Alaattin ONUR/AKYAZI (Sakarya), (DHA)- SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde ormanlık alanda domuz avına çıkan A.O.B., arkadaşı İsmail Dönmez'i (68) kaza ile vurarak ölümüne neden oldu.
Olay, dün akşam saatlerinde, Akyazı Çatalköprü Mahallesi'nde meydana geldi. A.O.B. ile İsmail Dönmez, domuz avı için ormanlık alana gitti. A.O.B., iddiaya göre, av sırasında Dönmez'i tüfeğiyle yanlışlıkla vurdu. Olay yerine gelen sağlık ekibinin tüm müdahalelerine rağmen İsmail Dönmez kurtarılamadı. Dönmez'in cenazesi otopsi için Akyazı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. A.O.B. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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