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Domuz bağıyla bağlayıp, tuvalete terk edildi

YAŞAM HABERLERİ | 07.01.2018 12:21 | Son Güncelleme 5 saat önce

Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da ihtiyacını gidermek için yol kenarındaki tuvalete giren Muhammet Coşkun, tanımadığı kişilerin saldırısına uğradı, iple domuz bağı yöntemiyle bağlanıp, buraya terk edildi. Coşkun, saatler sonra tuvalete gelen iki gencin sayesinde kurtuldu.Olay, Konya- Beyşehir karayolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Muhammet Coşkun, Ilgın ilçesinden Konya'ya motosikletle geldiği sırada iddiaya göre ihtiyacını gidermek için yol kenarındaki tuvaletin önünde durdu. Ardından tuvalete girdi. Bu sırada arkasından gelen tanımadığı kişi ya da kişiler saldırıp, iple domuz bağı yöntemiyle bağlayıp kaçtı. Coşkun, saatlerce tuvalette mahsur kaldı. Akşam saatlerinde Beyşehir'den Konya'ya gelirken tuvalete giren 16 yaşındaki Yusuf Böğlü ve aynı yaştaki Kerem Sezer, Coşkun'un yardım çığlıklarını duydu. Ardından Coşkun'un domuz yöntemiyle bağlı olduğunu görünce polis ve sağlık görevlilerine haber verdi. Kurtarılan Coşkun, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Coşkun'un sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis, Coşkun'a saldıranların kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

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