Domuz sanıp, arkadaşını vurdu

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)- BURDUR'un Bucak ilçesinde çıktıkları avda Muhammet Kuzgun'un domuz sanıp vurduğu arkadaşı Ömer Yıldırım (47), yaşamını yitirdi.
İlçeye bağlı Taşyayla köyünde oturan Muhammet Kuzgun ile arkadaşı Ömer Yıldırım, ekili arazilere zarar veren domuzları avlamak için gece yarısı motosikletle ormanlık alana gitti. İki arkadaş, yolda önlerine çıkan domuz sürüsüne ateş edip, birkaç domuzu avladı. Muhammet Kuzgun ile Ömer Yıldırım, ardından ormana kaçan domuzların peşine düştü. Bir süre sonra Muhammet Kuzgun, ormanda seslerin geldiği çalılıklara doğru ateş etti. Silahtan çıkan kurşunların isabet ettiği Ömer Yıldırım, acı içinde arkadaşına seslendi. Ömer Yıldırım'ın yanına giden Muhammet Kuzgun, sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen ekipler, Yıldırım'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Kuzgun gözaltına alınırken, Ömer Yıldırım'ın cansız bedeni ise Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
3 çocuk babası Ömer Yıldırım'ın 16 yıldır çalıştığı Bucak Devlet Hastanesi'nde yeni kadro aldığı, Muhammet Kuzgun'un ise sanayide esnaf olduğu kaydedildi.
Yapılan otopsinin ardından Yıldırım'ın cenazesini teslim alan yeğeni Nevzat Kasap, bölgede domuz sürülerinin ekili arazilere zarar verdiğini, bu nedenle köylünün zaman zaman domuz avına çıktığını söyledi.
Osman Yıldırım'ın cenazesi, Taşyayla köyünde toprağa verilecek.
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