Domuz sanıp ateş etti, komşusunu öldürdü

TURGUTLU (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde Kemal Sümer (76), yaban domuzu sanıp av tüfeğiyle ateş ettiği tarla komşusu Ali Akcan'ın (58) ölümüne neden oldu.

Olay, geçen pazartesi günü saat 21.30 sıralarında, kırsal Musacalı Mahallesi'nde meydana geldi. Tarlasına zarar veren domuzları bekleyen Kemal Sümer, seslerin geldiği bölgeye av tüfeğiyle ateş açtı. Silahtan çıkan kurşunlar, Sümer'in tarla komşusu 2 çocuk babası Ali Akcan'a isabet etti. Ağır yaralanan Akcan, Sümer'in çağırdığı ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, ancak doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Gözaltına alınan Kemal Sümer, jandarmadaki ifadesinde, tarlasına zarar veren yaban domuzlarını beklerken ses gelince ateş açtığını, yanlışlıkla komşusu Akcan'ı vurduğunu söyledi.

